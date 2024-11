ARMANDO FREITAS FILHO

“Luta letrada”



Escrever é escalar

através do que vai surgindo

e crescendo pedra por pedra

encaram-se mirando cara a cara.

Encravados diante de nós

ásperos de vez em quando

aparafusados em linhas

letra por letra perto um do outro

com parentescos de vez em quando

nas quedas de braço

cada um com o seu truque.

O mais velho não enferrujou

muito pelo contrário

e o outro mais moço

tentou se muscular mais

para tentar o empate final.

***

“Maré ou marasmo”



Salve-me de mim

no mar, na maré de amanhã

onda por onda – crespas –

parecidas, mas no fundo

o sistema é outro

exige ao olhar – atenção –!

Se quiser descobrir, mergulhe

se não, veja como se fosse igual

e o dia pode não passar

que é o que eu quero

que não quebre nada

se equilibre no marasmo

na linha dessa ilusão.

E a noite da véspera

pior como costumam ser todas

abre uma nesga de nuvem

que permite uma gota de luar.

***

“Criação”



Se a corda for singular

basta uma, que a cor do acorde

da arte amanhece.

É a única coisa

possível naquela vida:

ela só vive por isso

não há virtuosismo

nenhum, somente

o som, a letra, a imagem

visceral, vibrante

de todo o ser reunido

na expressão indispensável.

***

“Agora”



Todo dia é do adeus.

Deus invisível, indiferente

escolhe quantos serão às cegas

e quando.

Eu como qualquer um

lá sei de mim e dos outros

e vou me engolindo

até a beira do abismo

do desespero — vou deslizando

por entre os seios de Nossa Senhora.

***

“Calendário”



Assistindo a morte às claras

programada, dia pós dia:

um a um sem defesa

esfarinhado na poeira da memória.

Esta casa não ri, fala pouco e bate portas

janelas, tranca com todas as chaves

ferrolhos, enquanto o jardim cresce

desarrumado cobrindo do teto ao socavão

as paredes de fora, sendo infiltradas

pelas ranhuras a princípio invisíveis

ou quase e vai no trem dos anos

aparentemente sem direção certa

estação imprevisível passando rente

ao túnel eterno que acompanha os trilhos

do destino que não acaba nunca

e continua como que passando veloz

no mesmo lugar, controverso

e a casa treme sempre caindo

por partes que vão envelhecendo

sem vontade nem remendos largando

tudo ao léu, a qualquer vento sem ordem

que arranca as telhas e quando não quebra

as goteiras vão chorando sem conserto

aqui, ali, acolá e as árvores, as plantas

ao derredor se curvam, os troncos gemem

com certeza de dor ou talvez não

pois é assim mesmo que a vegetação

vai tentando segurar a casa com suas raízes

ainda agarradas terra adentro

e o jardineiro que borda canteiros

no chão as cores da lembrança

das flores defloradas

que foram se desbotando mortas

debaixo da ventania e chuvarada

que ataca também o casebre

onde guarda seus instrumentos de serviço

muito amados, limpos, afiados de ferro e aço

silentes e sós, entre a barulhada

da água e do relâmpago, a folha ainda tímida

minúscula se fazendo ao ar livre

que começa a nascer no cabo da enxada.

***

“Dia a dia”

Um dia não são dias.

É único, singular.

Não é repetitivo, tem

o seu tempo diferente

sem hifens longe do tédio

disfarçado, já que em

cada degrau das suas

vinte e quatro horas brota

uma surpresa! Para o bem

para o mal, para talvez

de quando em quando reunidos

movimentam sua vida

sem que você saiba, ou sinta

até o risco da finitude.

Sobre o autor e o livro

Um dos maiores poetas brasileiros, o carioca Armando Freitas Filho (1940-2024) é autor de livros como “Palavra” (1963), “3x4” (1985), “Rol” (2016), “Arremate” (2020) e “Só prosa” (2022). A obra poética de Freitas Filho está reunida em “Máquina de escrever” (Nova Fronteira, 2003). “Respiro” chega às livrarias dois meses depois da morte do escritor, aos 84 anos, em 26 de setembro.

“Respiro”

De Armando Freitas Filho

Companhia das Letras

168 páginas

R$ 89,90