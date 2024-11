Fabrício Marques e Silvana Guimarães

Os leitores de poesia brasileira estão prestes a conhecer a potência poética de Maria do Carmo Ferreira, perto de completar 86 anos, inédita em livro. É uma poética tão forte quanto a de poetas bem diferentes entre si, como Hilda Hilst, Orides Fontela, Ana Cristina Cesar, Maria Lúcia Alvim, Adélia Prado. Não que Maria do Carmo, a Carminha, seja uma completa desconhecida. Alguns de seus poemas foram publicados esparsamente em jornais (e poucas revistas) ao longo de 43 anos, numa produção com início em 1966 e interrompida em 2009, por decisão da autora.



No próximo dia 29 de novembro, na Livraria Jenipapo, em Belo Horizonte, serão lançados três livros reunindo sua poesia, pela martelo casa editorial: “Cave Carmen”, “Coram populo” e “Quantum satis”, trilogia que revela um intricado e complexo fazer poético, caracterizado pela experimentação com o verso e a palavra, o uso de metrificação e rima, paronomásias, jogos de palavras, lirismo, sátira desbragada, metáforas ousadas, neologismos, “stream of consciousness”, aproveitamento dos sinais ortográficos, corte de palavras, elipses e a adoção de diversas línguas no mesmo poema — daí, os títulos dos livros em latim.



A trilogia, reunindo no total 231 poemas, é marcada, sobretudo, pela confluência entre corpo e linguagem, sagrado e profano, fato e memória, mas de um modo elaborado de tal forma que essas instâncias se cruzam, conversam, se transformam. Há espaço para desvelar relações humanas, encontros e desencontros amorosos, experiências cotidianas, metapoemas, vozes da infância, lembranças da família, morte, metafísica, o mistério do Cristo.



É a poesia de alguém que se sente livre entre grades: sobre ela atua uma extrema liberdade criadora, que, ao se limitar pelas formas poéticas e pela tradição, sempre se abre às ousadas experimentações de vanguarda. É, ainda, a poesia de alguém que fala de fatos históricos e mitológicos, mas está sempre falando de si mesma (“Acho impossível não falar de si mesma num poema”, disse uma vez).

A poeta nasceu em Cataguases, Zona da Mata mineira, em 21 de dezembro de 1938. Sua veia poética está ligada ao pai, dentista prático de grande inventividade, que chegou a publicar sonetos no jornal cataguasense “Martelo”. Sua irmã, a poeta Celina Ferreira, lia para Carminha clássicos brasileiros e hispano-americanos. Experimentou Pablo Neruda, Federico García Lorca e muitos outros pela leitura entusiasmada e crítica da irmã.



Em Belo Horizonte, na Faculdade de Letras da UFMG, conheceu a poesia trovadoresca, a poesia lírica de Camões e Sá de Miranda, aprofundou seu conhecimento de Fernando Pessoa e Sá-Carneiro e voltou-se para a ficção de Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Seus poetas preferidos continuavam a ser Bandeira, Drummond, João Cabral e Cecília Meireles. Na faculdade, publicou seu primeiro poema (“Enigmas”, na trilogia), em 1966.



Depois de formada, passou quatro anos em São Paulo e quatro na Europa e nos Estados Unidos. Então, radicou-se no Rio de Janeiro por mais de duas décadas e finalmente mudou-se para Niterói, onde vive. Trabalhou por mais de 30 anos na Rádio MEC, como criadora, tradutora, redatora, produtora e coordenadora de programas literários e literomusicais. Na rádio, conheceu Cecília Meireles e Ana Cristina Cesar, com quem trabalhou na revista “José”, onde publicou um poema (“Verdevários”, também na trilogia). Publicou na revista “Imã”, do Espírito Santo, e no projeto “Poesia Livre”, de Ouro Preto.



A trajetória poética de Maria do Carmo Ferreira indica três momentos decisivos: as publicações no “Suplemento Literário de Minas Gerais” (SLMG), o encontro com os poetas concretos e a estada em Illinois, Estados Unidos.

Educada por freiras, Maria do Carmo Ferreira passava as férias de adolescência em cidades e conventos marianos. e, desde o fim da década de 1980, passou a incluir mais poemas religiosos em sua produção arquivo pessoal



No SLMG, publicou 78 poemas. A estreia foi no número 13, em 1966, dois meses depois do lançamento do jornal. O último saiu em 2002. Sua irmã Celina apresentou-a ao fundador e editor do jornal, Murilo Rubião, que percebeu imediatamente o talento da poeta e seu pendor para o experimental. Murilo fez uma carta de apresentação e orientou Carminha a procurar, em São Paulo, os poetas Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari, que editavam a revista “Invenção”. Seu poema “Meretrilho” saiu no nº 5, de janeiro de 1967.



Em depoimento inédito para a trilogia, Augusto de Campos lembra-se do encontro com Carminha e de “Meretrilho”: “Eu a conheci quando veio morar por algum tempo em São Paulo, no fim dos anos 1960. Procurou-me e me mostrou alguns poemas. Um deles me chamou a atenção. Era ousadamente joyceano, concret(r)ocadilho”.



Fez o mestrado em Literatura Comparada na Universidade de Illinois. Nesse período, aprofundou seus conhecimentos da língua inglesa, passando a fazer traduções, em especial de Emily Dickinson. Também traduziu Yeats, os franceses Corbière, Mallarmé e Laforgue, e poetas de língua espanhola, como García Lorca e Pablo Neruda. Nas traduções, seu “estilo” (tudo aquilo que encontramos em seus poemas) também é muito perceptível. Uma amostragem dessa faceta de tradutora está no site “PopBox”, de Elson Fróes.

Em 2000, o SLMG dedicou um dossiê à poesia de Carminha. No jogo de aparece-esconde, era o momento de dar as caras. Na década de 2000, Carminha encontrou na internet uma real possibilidade de interlocução. Nesse meio também publicou poemas em blogs, sites e revistas eletrônicas. Até que em 2009 decidiu afastar-se definitivamente da poesia, religando-se com o divino. É preciso dizer que Maria do Carmo foi empanturrada de religião desde criança. Educada por freiras, passava as férias de adolescência em cidades e conventos marianos. Em determinado momento, afastou-se da Igreja Católica. Com o tempo, os conflitos foram serenando. Desde o final da década de 1980, passou a incluir mais poemas religiosos em sua produção rotineira. Parte deles está no livro “Quantum satis”, o terceiro volume da trilogia.



Com todos esses percalços e percursos, a poesia de Carminha, mesmo oculta, seguiu conquistando leitores. Nos últimos anos, os poetas Guilherme Gontijo Flores e Ricardo Domeneck chamaram a atenção para ela nas redes sociais e na revista eletrônica “Escamandro”.



Agora, é o momento de os leitores se encontrarem com os poemas de Carminha em caminhos que percorrem o corpo da linguagem, o profano do corpo, a linguagem do sagrado. Agora, é a hora e vez de Maria do Carmo Ferreira.

FABRÍCIO MARQUES E SILVANA GUIMARÃES são os organizadores de “Poesia reunida [1966-2009]”, caixa com três livros de Maria do Carmo Ferreira.

Seis poemas inéditos

Os poemas selecionados para esta edição do Pensar integram a trilogia “Cave Carmen”, “Coram populo” e “Quantum satis”, de Maria do Carmo Ferreira, organizada por Fabrício Marques e Silvana Guimarães, a ser publicada pela martelo casa editorial.

“Orelha-de-pau”

Poesia pra mim

é como a língua do pê:

o meu módulo

o meu código

o meu hobby

minha tv.

E mais:

meu quadro clínico

meus quatro cantos:

leite e veneno

eros e tânatos.

Meu mal de parkinson

& diversão:

paralisia agitante

tremores rítmicos

festim do instante

festinação.

Poesia pra mim

é também pa’

ludismo

um-ismo atávico

índico

pacífico

lusitano.

Produto brasileiro:

copyright by mimesma

desde a iniciação:

a febre intermitente

a malária

a maleita

a sezão.

Agora, o poema

em seus estratos

contratos cassações…

Se a poesia é pura

pária in’válida

meritória meretriz…

Isso é assunto oracular

que já se perde

nas esfinges dos séculos

de indagações.

Na bolsa de valor

essa avis rara

faz-se e refaz-se

o poema

ao câmbio torto

da hora.

Efêmera é a flor

em suas razões:

misterioso monólogo

interior

com os seus

botões.



“Elegia”

Que nada se compare ao incomparável

por ser da folha a razão da árvore.

O que existe sem o outro, existe ao meio,

meio feito, meio desfeito.

Nada se iguala ao mito

— lembrado por toda a eternidade —

reverberando a paisagem íntima e perfumada

qual sândalo em véspera de rito.

Sejam feitas as coisas mais queridas

e deixadas as outras ao acaso,

para que, quando passe o tempo,

reste apenas o que não foi visto.

Guarda-me em teu olho e em tua boca.

A surpresa de se sentir

onde não mais estás presente.

Apenas a lembrança que perdura.

“Contas gregorianas”

1 toalha pra banquete bem croshit

1 aparelho de jantasse se casasse

2 aptos pro beleléu com sol-i-déu

e ainda o q mais não coube

enfioforçou-se-lhe e coube

diplomas belle-époque 2 de letras

livros a sê-los alfarrábios sebos

1 quadro tup yara em flor nanquim

1 mestre noza havia sacra inteira

e ainda que mais me roubem

acabou-se o que hera sobre

ossos do pai 7 irmãos 1 mãe quase

1 cachorrinho de dez meses targos

1 pomba da paz e 1 gata de antraz

três dias padejando arnica e asa

vingou só Sacha a cã dona da casa

e ainda quem mais no coice

já acabalou-se-me foice-me

eu minha senhora e minha senhorita

soçobrando de ativa e compassivas

lutas termais dilúvios y delíquios

coopto-me concausa & carbon copy

em luvas de peli’cara ou carisma

pendant do original em carme viva

ainda que louvre ou love

gioconda reduz-me a 1 pôster

“Vozes da infância”

Acordo em sobressalto. O sol vai alto.

Rolimãs roem a rua em rudes sons.

O ar em riste, a vida, triste, em solo.

Segóvia — ao violão — Granada adentro.

Vem voz soprano. Um minuano sopra

desenrolando múmias de papiros:

me arrasta para além de onde retorno.

Tudo é barulho. Ritmo. Pletora.

Os tiros detonando em minha infância.

O estômago ruindo.

As mil e uma noites de esperanças.

As mil e uma esperanças sem destino.

A vida triturando em minha porta

seus caminhões de lixo.

A nicotina amarelando os dentes

de um riso introvertido.

O espelho que lamenta e fundamenta

essa falta de siso.

Mudam-se os nomes. Sacrifico à fome

versos perversos que encadeiam falas

clamorosas de mãe: leite e veneno,

em cáries de afeição: falta de cálcio.

Carcomida de amor, vagindo, falo

o amado nome em vão, e me persigno.

A força de viver transfiro para

a língua em lacre, o simulacro, o vício,

que é vício reincidir em tudo isso.

“55,10s”

Olhada da vidraça, enquanto escorrem

os pensamentos que não têm pousada,

a chuva em andamento: chove, chove

seu concerto a uma voz. E manda água.

Arrefecendo o ânimo, abrandando

a natureza ou derretendo brasas,

segue chovendo adentro, sem parâmetro,

ininterrupta: executa o esbaldável.

Pensa-se: há de parar, mas não, encorpa

e engrossa o passo, à mão a contradança

que me propõe pelo tempo que avança

na escuta-pensamento da que cai.

Difícil sintonia se esboçando

como a entrever respostas no até quando

recomeço sem fim entre duas águas.

Uma, que verte cântaros, não chora.

Outra que, sem chorar, vai-se acalmando,

sem mais demandas no canto dos olhos.

“Somewhere in the spring”

Caminham sobre o asfalto

verticalmente imóveis

imagens frescas de papel.

As tulipas convocadas

à fotocópia do real

vergam-se em cachos de rosas

noutro jardim emergido

de súbitas acácias, substrato

de um tempo muito mais comigo.

Metáfora futura, em mim flutuam

jovens e cães, inconscientes

à fenomenologia do presente.

Para fixar este momento

há mãos e nãos convergindo

desde uma secular esquina

que a história atravessa em nós

e agora, úmida, nos ensina

esta manhã de primavera e sol.

"Poesia reunida [1966-2009]" reprodução

“Poesia reunida [1966-2009]”



• Caixa com os livros “Cave Carmen”,



“Coram populo”, “Quantum satis”



• De Maria do Carmo Ferreira



• Organização de Fabrício Marques e Silvana Guimarães



• Ilustrações de Caio Borges



• martelo casa editorial



• Coleção Cabeça de Poeta



• 560 páginas



• R$ 259



• Lançamento com leituras de poemas de Maria do Carmo Ferreira por Adriana Versiani, Adriane Garcia, Ana Martins Marques e Maria Esther Maciel, na próxima sexta-feira (29/11), às 19h, na Livraria Jenipapo (Rua Fernandes Tourinho, 241, Savassi, BH). Os livros serão vendidos também separadamente