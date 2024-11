O jornalista e fotógrafo Cezar Félix, editor da Revista Sagarana, comemora os 25 anos da publicação e promove o lançamento simultâneo de três livros: “As muitas Minas e a vastidão dos Gerais”, “Minas de tantos Geraes” e “Minas de tantos Geraes – volume 2”. Será neste sábado, a partir das 10h, no Espaço 476, em BH. Além do lançamento das obras, os visitantes poderão assistir a uma exposição de fotografias sobre o Cerrado: “Vasto Sertão Gerais, o Cerrado de Minas”. E experimentar pratos típicos do cerrado preparados pelo chef Marcelo de Podestá, acompanhados de cervejas e cachaças artesanais.

Em sua obra “As muitas Minas e a vastidão dos Gerais”, Cezar Félix explica que o livro surgiu como uma forma de mostrar a outra face de Minas Gerais. “Tudo começou com a idealização desse livro que, inclusive, foi o primeiro a ser produzido, editado e lançado. O fato é que o nosso estado é muito mais conhecido pelas imagens que se referem à região das “Minas” — ou seja, as cidades históricas, a arte e a arquitetura barrocas, principalmente, e também Belo Horizonte.

O relevo acidentado dessa região, as montanhas — que guardam uma natureza exuberante —, também já é um símbolo do que é Minas. O objetivo então foi fazer nessa obra um contraponto desvelando, por outro lado, a vastidão dos Gerais que, ao contrário, tem um relevo de extensos planaltos, os vários sertões. E, assim como Minas, os Gerais tem uma imensa riqueza cultural e também deslumbrantes recantos da natureza. Esse livro traz uma visão panorâmica do que Minas Gerais com um todo”, afirma o fotógrafo.

Já os dois volumes de “Minas de tantos Geraes” e “Minas de tantos Geraes – volume 2” segundo Cezar, surgem como desdobramentos da primeira obra. “É muito impressionante o que Minas Gerais nos revela na cultura — arte, arquitetura, arte popular, artesanato, folclore, celebrações religiosas tradicionais e gastronomia — e na natureza, pois é grandiosa a biodiversidade (ainda) presente no nosso território. Por isso, essas obras se voltam para os detalhes, procurando mostrar de uma maneira muito próxima todas essas preciosidades, patrimônios dessas muitas Minas e dos tantos Geraes”.

Cezar Felix conta que o grande objetivo dos três livros é emocionar o leitor e sensibilizá-lo para a urgente necessidade de proteção e conservação desses bens. “As obras se sustentam editorialmente por meio de belos ensaios fotográficos, de rigoroso apuro estético e alta qualidade técnica, e de textos claros, repletos de informações fundamentais, e de fácil leitura. A impecável impressão e o acabamento requintado também são importantes diferenciais das obras”, conclui. O Espaço 476 – Gastronomia, Arte e Bazar fica na Rua Santo Antônio do Monte, 476, no Bairro Santo Antônio, em BH.

Na galeria de “pequenas histórias” de BH

O novo livro da filósofa e pesquisadora Maria de Lourdes Gouveia, “Na Galeria” (Literíssima Editora), ganha lançamento neste sábado, às 11h, no Centro Cultural Idea. Aos 87 anos, ela publica uma obra baseada em histórias reais e que retrata histórias de mulheres de BH, abordando temas universais como o amor por meio de vozes que desafiam o silêncio. Como destaca Érica Toledo, a obra é uma “canção feminina” que nos lembra da intensidade da vida e da força dos temas passionais, tão essenciais quanto as grandes batalhas históricas. Na capa, o subtítulo indica o livro como “a matéria da memória: a cidade e suas pequenas histórias”. O Centro Cultural Idea fica na rua Bernardo Guimarães, 1.200, Bairro Funcionários, em BH.

Maurício Lara estreia em contos

O jornalista e escritor mineiro Maurício Lara lança o seu primeiro livro de contos, “O caçador de formigas”, após oito romances (incluindo a trilogia “O filho do corrupto”, “O jardim de Leocádia” e “A versão do pai”), dois livros-reportagens e um sobre comunicação.“O caçador de formigas” (editora Ramalhete) reúne histórias escritas em diferentes épocas. O conto que dá título ao livro é o mais antigo, de 1981, e delineia o fio condutor dos demais ao mostrar que nada é inverossímil quando se trata do ser humano. E também que é tênue a linha que separa a realidade da fantasia. O lançamento será na próxima quinta-feira (5/12), às 18h30, no Galpão Flor do Campo (Rua Cel. Otávio Diniz, 449 , B. Santa Efigênia, BH).

Diversas formas de viver a maternidade

No dia 12 de dezembro, entre as 18h30 e as 20h30, a Livraria Quixote será palco do lançamento da coleção “Contínua”, uma série de livros dedicada a mostrar as diversas formas de vivenciar a maternidade. Publicados pela editora Chão da Feira, os três primeiros títulos da coleção – “In vitro”, de Isabel Zapata; “Bebê tem fascinação por lâmpadas”, de Julia Raiz; e “Enquanto”, de Maria Carolina Fenati – focam nas experiências iniciais da maternidade, como gestação, e parto.