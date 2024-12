O álbum natalino de Mariah Carey, lançado em 1994, lhe rendeu 2 bilhões de streamings pelo single "All I want for Christmas is you"

Com as comemorações de final de ano chegando, é preciso uma boa seleção de músicas para alegrar as festas.

Por isso, fizemos uma lista com cinco álbuns nacionais e internacionais dedicados apenas as músicas natalinas que serão ideais para curtir o Natal, seja em família, com os amigos ou até mesmo sozinho.

"It's Christmas time" (1985) - Elvis Presley

O álbum é uma adaptação do clássico "Elvis's Christmas Album" lançado em 1957. O compilado reúne as músicas natalinas mais tradicionais, como "Silent Night", além daquelas que fizeram seu maior sucesso na voz do rei do rock, como "Blue Christmas".

Em 2013, o álbum foi remasterizado e relançado em uma edição especial, de modo a melhorar a qualidade de som e atingir públicos mais novos com os sucessos natalinos de Presley.

"Merry Christmas" (1994) - Mariah Carey

No auge de sua carreira como uma das maiores artistas pop de sua geração, Mariah Carey surpreendeu o público, em 1994, ao anunciar o lançamento de um álbum de natal, produzido com Walter Afanasieff. Trinta anos depois, o single "All i want for Christmas is you" a coloca como a personalidade mais referenciada durante o período de festas.

A música já possui mais de dois bilhões de streamings no Spotify e, desde 2019, atinge a primeira posição da Billboard durante a temporada de natal. Com isso, a popularidade de Carey aumenta gradativamente a cada ano, causando comoção nas redes sociais à espera de sua aparição no dia 1º de novembro.

"25 de dezembro" (1995) - Simone

Simone foi a primeira - e uma das poucas - artista brasileira a lançar um álbum constituído apenas por músicas de temática natalina. A ideia surgiu para a cantora justamente após entrar em uma loja americana e perceber a abundância de discos de Natal produzidos por seus artistas mais famosos.

O álbum de Simone, assim como os outros, tem canções natalinas brasileiras tradicionais e também - como maior sucesso - traz "Então é natal", uma versão em português da canção pacifista escrita por John Lennon e Yoko Ono "Happy xmas (War is over)". Em 1998, o disco foi relançado com "Ave Maria" como faixa bônus.

"Christmas" (2011) - Michael Bublé

Querendo ou não, a carreira de Michael Bublé, assim como a de Mariah Carey, foi marcada por sua relevância nas canções de natal. Em 2011, o cantor canadense lançou um disco natalino, com 21 músicas, que lhe rendeu uma indicação ao Grammy como Melhor Álbum Vocal Pop Tradicional.

Bublé também popularizou em sua voz a canção "It's beginning to look a lot like Christmas", de Meredith Willson.

"Under the mistletoe" (2011) - Justin Bieber

Um dos maiores nomes do pop global contemporâneo, Bieber lançou seu álbum natalino logo no início da carreira, apenas após o EP "My world" e o disco "My world 2.0".

Neste álbum, fazem aparições especiais: Usher, Boyz II Men, Busta Rhymes, The Band Perry e Mariah Carey - em um feat de "All i want for Christmas is you".

Além disso, no single principal, "Mistletoe", Bieber faz referência a cultura americana dos viscos ("Mistletoes" em inglês), em que um casal deve se beijar ao se encontrar embaixo da planta. No clipe, o cantor vive um fofo romance adolescente.