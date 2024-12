Durante as festas de fim de ano, nada como passar tempo de qualidade com a família e os amigos.

Pensando nisso, selecionamos cinco animações - criativas e bem-humoradas - que você pode assistir com quem ama neste fim de semana, ou até mesmo na noite de Natal.

Confira a seguir a lista, com todas as produções disponíveis nos streamings.

Expresso Polar (2004)

Dirigido por Robert Zemeckis e estrelado por Tom Hanks, na terceira parceria diretor-ator após “Forrest gump” (1994) e “O náufrago” (2000). A trama acompanha um menino que deixou de acreditar no Papai Noel e está tendo uma noite frustrante em seu quarto. Quando ele olha pela janela, percebe um grande trem que parece estar esperando seu embarque.

Saindo de casa de pijamas e pantufas, o menino descobre que o rumo da locomotiva é o Pólo Norte e decide embarcar. Com as outras crianças passageiras, o menino inicia uma jornada de autodescobrimento e aventura, com uma narrativa simples, mas que encanta por sua beleza.

Lançada há 20 anos, a produção teve sucesso ao ser uma das primeiras a utilizar a técnica de motion capture (em que os movimentos dos atores são gravados nos mínimos detalhes, como em “Avatar”), para criar a animação.





Disponível para aluguel no Prime Video.

Operação presente (2011)

A animação, dirigida por Sarah Cook, busca sanar a dúvida de como o Papai Noel é capaz de percorrer o mundo todo em apenas uma noite e entregar presentes para todas as crianças. No caso, o Papai Noel aqui já é o vigésimo de sua linhagem e, por enquanto, lida muito bem com o aumento da população mundial.

Com uma moderna e gigantesca nave, o bom velhinho trabalha em um esquema árduo ao lado de seus mais de 20 mil elfos. Contudo, na noite de Natal, a equipe descobre que, por uma falha no sistema, uma menina no interior do sudoeste da Inglaterra não recebeu seu presente e, quando acordar, deixará de acreditar no Papai Noel.

Para tentar resolver o problema, o caçula da família, Arthur (James McAvoy), decide orquestrar a entrega. Desastrado, o menino corre contra o tempo em uma aventura divertida ao lado de alguns elfos e seu querido avô Noel.





Disponível para aluguel no Google Play.

O Natal de Angela (2017)

Dirigido por Damien O'Connor, “O Natal de Angela” é inspirado no livro “Angela and the baby Jesus”, do escritor norte-americano Frank McCourt. No média-metragem, a pequena Angela, a segunda mais jovem de uma família simples de quatro irmãs, retira a imagem do bebê Jesus da manjedoura da igreja por acreditar que ele está com frio.

O “roubo” acaba gerando uma série de problemas para a menina, que está determinada a levar o bebê Jesus para casa e aquecê-lo. A proposta simples, mas encantadora, do média-metragem, conquistou os assinantes da Netflix.

Em 2020, o serviço de streaming disponibilizou uma continuação para a história. Em "O presente de Natal de Angela", a menina tenta reunir a família para o Natal, determinada a trazer o pai, que está trabalhando na Austrália, de volta para casa.





Disponível na Netflix.

Klaus (2019)

Indicado ao Oscar de melhor animação, “Klaus”, dirigido por Sergio Pablos, apresenta o mimado Jesper Johansson, filho do general da prestigiada Academia Postal. Após falhar propositalmente como estudante, a fim de retornar à sua vida de privilégios, Jesper é enviado pelo pai à remota ilha de Smeerensburg, lugar inóspito e violento onde duas famílias, os Krums e Ellingboes, brigam há muitos anos.

Ali, Jesper precisa assumir o trabalho de carteiro e recolher, no prazo de um ano, seis mil cartas, condição imposta pelo pai para que volte a ser tratado com a mordomia de antes. Para o azar do personagem, no entanto, os habitantes de Smeerensburg não escrevem cartas, uma vez que estão ocupados demais atrapalhando a vida uns dos outros.

É neste contexto que Jesper conhece Klaus, um lenhador solitário que vive na parte mais remota da ilha. Juntos, eles passam a entregar, toda noite, presentes para as crianças da cidade. Inspiradas a serem melhores, as crianças passam a escrever cartas pedindo presentes, ao mesmo tempo em que provocam transformações na ilha e nos adultos que vivem nela. O filme reimagina a origem do Papai Noel com uma narrativa emocionante e estilo de animação inovador, que mistura técnicas 2D e 3D.



Disponível na Netflix.

Aquele Natal (2024)

Novo filme temático da Netflix, “Aquele Natal” apresenta os habitantes da pequena e gelada Wellington-on-Sea, cidade costeira que, na véspera de Natal, é atingida pela maior nevasca da história, dificultando a vida de um Papai Noel atrapalhado.

Engenhosamente construído, o enredo do filme apresenta vários núcleos de personagens cujas histórias se entrelaçam ao longo da narrativa. De um lado, o tímido Danny Williams quer revelar seus sentimentos para a colega de turma, Sam Beccles, ao mesmo tempo em que espera ansiosamente a chegada do pai, que não vê há muito tempo, na véspera de Natal. Sam Beccles, por sua vez, é a gêmea “boazinha” de Charlie Beccles, garota que não se cansa de aprontar travessuras.

Convidados para uma festa de casamento, os adultos da família Améndola e Forrest decidem deixar os filhos pequenos aos cuidados da filha e sobrinha Bernadette, uma adolescente disposta a oferecer à irmã e aos primos o melhor Natal de todos. A inesperada nevasca, no entanto, faz com que ela precise bancar a babá por mais tempo do que o esperado.

Quando tudo sai do controle em Wellington-on-Sea, o Papai Noel intervêm, disposto a tornar o Natal de seus habitantes mais feliz e menos solitário. O filme tem direção de Simon Otto.

Disponível na Netflix.