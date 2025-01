A possibilidade de chuvas continua em Belo Horizonte nesta sexta-feira (17/01). De acordo com a Defesa Civil Municipal, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas. A temperatura mínima prevista é de 17°C, e a máxima pode chegar a 28°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60% à tarde.

A capital e outras 836 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de chuva intensa. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios podem registrar até 50 milímetros (mm) de precipitação, com ventos de até 60 km/h. O aviso é válido até às 10h desta sexta-feira (17/01). O alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.





Em Minas Gerais, segundo o Inmet, as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo instável, com chuvas mais significativas nas regiões Oeste, Sul e Triângulo. Com o enfraquecimento das áreas de instabilidade atmosféricas, o volume de chuva tende a diminuir nas demais regiões do estado. Na capital e Grande BH, a tendência é de tempo mais estável. As temperaturas devem se elevar nos próximos dias em todo o estado.

A previsão para esta sexta-feira indica céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo/Alto Paranaíba, Oeste e Sul/Sudoeste. Nas regiões Noroeste e Central, o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas demais áreas, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva nos vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, além da Zona da Mata. As temperaturas devem variar entre 16°C e 34°C.