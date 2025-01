O Edifício Acaiaca, localizado no Hipercentro de Belo Horizonte, abriga várias histórias e curiosidades. E um dos espaços mais particulares da construção foi aberto à visitação nesta quinta-feira (16/1): o bunker, localizado no subsolo. As obras do prédio começaram em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, o que motivou a inclusão do abrigo no projeto.

Nesta quinta-feira, pela primeira vez em muitos anos, os belo-horizontinos puderam ter contato direto com essa história. De acordo com o síndico do Edifício Acaiaca, Antônio Rocha Miranda, o primeiro dia de visitação foi "um sucesso", com boa presença de público. "Teve também um coquetel no terraço, e depois o pessoal subiu para o mirante", diz Miranda, referindo-se aos espaços localizados no 25º e no 26º andares do Acaiaca, onde é possível apreciar uma vista panorâmica da capital mineira.

Miranda relata que o bunker ficou abandonado durante muito tempo e chegou a ser utilizado como depósito. Antes da abertura à visitação, o abrigo recebeu, além de uma reforma, decoração especial. "Nós optamos por fazer uma coisa mais leve, então, contratamos seis artistas mineiros, que fizeram várias pinturas (nas paredes do espaço), mais remetendo à paz que à guerra", esclarece.

Como é o bunker do Acaiaca?

O abrigo antiaéreo é composto de uma área anexa e por dois espaços chamados de células: cada uma delas tinha capacidade para abrigar cerca de 80 pessoas. Há ainda rotas de fuga e um túnel que levava para fora da estrutura. Os visitantes podem acessar o bunker por uma escada ou por elevador, a partir da portaria.

Miranda explica que o bunker é fruto de uma exigência legal: "na época, havia um decreto de Getúlio Vargas para que prédios com mais de cinco andares e 1.200m² de área construída deveriam ter um abrigo antiaéreo". Porém, quando ocorreu a inauguração do prédio, em 1947, o conflito já havia terminado.

Serviço

O bunker do Edifício Acaiaca seguirá aberto à visitação durante o fim de semana. Confiras as principais informações:

Ingressos: sympla.com.br/terracoacaiaca

sympla.com.br/terracoacaiaca Horários: das 17h30 às 20h, na sexta-feira (17/1), sábado (18/1) e domingo (19/1)

das 17h30 às 20h, na sexta-feira (17/1), sábado (18/1) e domingo (19/1) Preços: de R$ 25 (ingresso social) a R$ 35 (inteira), com visitação só ao bunker; de R$ 40 (ingresso social) a R$ 60 (inteira), com visitação também ao terraço

