As fortes chuvas que vêm castigando as regiões Norte e Nordeste de Minas causaram estragos na rodovia LMG-722, na altura do município de Lagamar. Motoristas postaram vídeos nas redes sociais mostrando veículos completamente atolados em um trecho sem pavimentação da estrada.

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) confirmou a situação precária da estrada. Por meio de nota, o órgão informou que já está se mobilizando para melhorar as condições de tráfego da rodovia. Leia o esclarecimento na íntegra:

"O DER-MG está monitorando a situação da LMG-722, no trecho não pavimentado que liga a cidade de Lagamar ao entroncamento com a BR-352. Inclusive, o maquinário para executar os serviços já está mobilizado no município de Lagamar, mas é necessário que haja condições climáticas favoráveis para iniciar os trabalhos."





