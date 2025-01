Um forte estrondo ouvido na unidade da ArcelorMittal em João Monlevade, na Região do Vale do Rio Doce, assustou moradores do município nesta quinta-feira (16/1). Testemunhas postaram imagens em redes sociais que mostram muita fumaça saindo do local.

Inicialmente, os relatos apontavam a ocorrência de uma explosão na siderúrgica, que teria deixado trabalhadores feridos.

Porém, a ArcelorMittal desmentiu esses relatos. De acordo com a multinacional, não houve vítimas ou estragos na infraestrutura da siderúrgica.

Leia, na íntegra, a nota divulgada pela empresa:

“A ArcelorMittal informa que, nesta quinta-feira (16/01), durante uma parada programada de manutenção em sua unidade de João Monlevade/MG, uma ocorrência no alto-forno gerou um barulho intenso, porém sem maiores consequências. A empresa esclarece que não houve qualquer impacto à segurança dos trabalhadores, bem como aos equipamentos e demais estruturas operacionais da unidade que permanece em funcionamento. As causas da ocorrência já estão sendo apuradas. A ArcelorMittal reitera seu compromisso com a segurança, transparência e cuidado com as pessoas envolvidas em suas atividades.”

