O temporal deixou uma das pistas do Anel Rodoviário alagada

O temporal que atingiu Belo Horizonte na noite desta quinta-feira (16/1) provocou o alagamento de uma pista do Anel Rodoviário, sentido São Paulo, entre o Shopping Del Rey e o viaduto da Praça São Vicente, na Região da Pampulha.

O registro foi feito por um motorista que estava no local e compartilhado nas redes sociais. Pelas imagens é possível ver muitos carros e motos parados no congestionamento por causa da água que cobria a pista.





A forte chuva fez com que avenidas da capital fossem bloqueadas por risco de alagamento. Um grupo de pessoas que passava pela estação de ônibus do Move, na Avenida Vilarinho, na altura do Bairro Minas Caixa, em Venda Nova, ficou ilhado durante o temporal.





Mais cedo, o órgão emitiu alerta de pancadas, com possibilidade de chuva de até 20mm com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h até as 8h de sexta-feira (17/1).





A capital e outras 836 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de chuva intensa. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios podem registrar até 50 milímetros (mm) de precipitação, com ventos de até 60km/h.

O aviso é válido até as 10h de sexta-feira (17/01). O alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.