O temporal que atingiu Belo Horizonte na noite de quinta-feira (17/1) provocou momentos de pânico entre os moradores. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), a corporação realizou 14 atendimentos durante as três horas de chuva intensa, entre 18h e 21h.





De acordo com os bombeiros, os chamados foram para ocorrências de inundações e alagamentos, salvamentos de pessoas ilhadas e uma fr corte de árvore caída em via pública, no Bairro Itatiaia, na Região Noroeste da capital mineira.





Os militares também realizaram vistorias em locais com risco de desabamento e/ou desmoronamento. Ainda na quinta-feira, um prédio foi interditado pela Defesa Civil, na Região de Venda Nova, onde um muro de arrimo desabou e atingiu apartamentos no primeiro e segundo andar.





Segundo o Corpo de Bombeiros, os chamados se concentraram em cinco regiões da cidade: Pampulha, Noroeste, Oeste, Venda Nova e Barreiro. Conforme registros da Defesa Civil, as cinco regiões registraram volumes de chuva superiores a 50 mm no período de 18h às 20h.

A região da Pampulha registrou 58 mm de precipitação; a Noroeste, registrou 55,4 mm; as regiões de Venda Nova e Oeste registraram, ambas, 51,6 mm, enquanto a regional do Barreiro registrou 49,4 mm de chuvas.





Em média, as cinco regiões registraram 15% da média climatológica do mês de janeiro que é de 330,9 mm, segundo a Defesa Civil. Confira as localidades dos chamados, por região:





Regional Pampulha:

Entrada da UFMG, na Avenida Presidente Carlos Luz

Rua Castelo Branco, Bairro Santa Terezinha

Rua Clóvis Salgado, Bairro Santa Terezinha

Rua Casa Blanca, Bairro Santa Terezinha





Regional Noroeste:

Rua Fagundes Varela, Lagoinha

Rua Barão do Indaiá, Bairro Itatiaia (queda de árvore)





Regional Venda Nova:

Avenida Vilarinho, na altura dos Bairros Jardim Comerciários, Vila Clóris e Letícia

Rua Luiza Salomão, Bairro Mantiqueira

Rua Maria Lúcia Petit, Bairro Rio Branco





Regional Oeste:

Avenida Tereza Cristina, Bairro Salgado Filho





Regional Barreiro:

Rua Sideral, Bairro Vila Ecológica





Vias bloqueadas





Algumas avenidas da capital precisaram ser bloqueadas por risco de alagamento. Foram elas: Vilarinho, em Venda Nova; Heráclito Mourão de Miranda, na Pampulha, por risco de transbordamento do Córrego Ressaca; Francisco Sá, na Região Oeste, por risco do Córrego dos Pintos e a Teresa Cristina, no Barreiro, por risco no Córrego Ferrugem/Arrudas.

Um grupo de pessoas que passava pela estação de ônibus do Move, na Avenida Vilarinho, na altura do Bairro Minas Caixa, em Venda Nova, ficou ilhado durante o temporal. Como reflexo, houve engarrafamentos em outras avenidas, como a Antônio Carlos e a Pedro I.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

No momento do temporal de ontem, Belo Horizonte e outras 836 cidades de Minas Gerais estavam sob alerta de chuva intensa. De acordo com o Inmet, os municípios poderiam registrar até 50 milímetros (mm) de precipitação, com ventos de até 60km/h.