A avenida ficou alagada por causa do grande volume de chuvas

A Avenida Heráclito Mourão de Miranda, na Região da Pampulha, foi interditada na noite desta quinta-feira (16/01), por volta das 19h15. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o motivo do bloqueio é o alto risco de transbordamento do córrego Ressaca ao longo da noite.

BH registrou chuva extremamente forte nesta noite. Mais cedo, o órgão emitiu alerta de pancadas de chuva, com possibilidade de até 20 mm de precipitação, acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 50 km/h, válidos até às 8h de sexta-feira (17/01).





A capital e outras 836 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de chuva intensa. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios podem registrar até 50 milímetros (mm) de precipitação, com ventos de até 60 km/h. O aviso é válido até às 10h de sexta-feira (17/01).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.