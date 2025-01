Um homem, de aproximadamente 35 anos, foi encontrado morto com facadas pelo corpo em um prédio abandonado no Bairro Tirol, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na manhã dessa quinta-feira (16/1).





Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a guarnição foi acionada depois que moradores da região ouviram pedidos de socorro de dentro de um prédio abandonado, localizado na Rua Marieta Dutra de Medeiros, próximo à Avenida Senador Levindo Coelho.





Ao chegar ao local, os policiais encontraram o corpo do homem caído no chão de um corredor do imóvel, com sinais de violência. De acordo com os policiais que atuaram na ocorrência, a vítima estava com as mãos próxima ao rosto e sem documentos, o que impossibilitou sua identificação.









Os militares conversaram com moradores da região e eles relataram que o imóvel estava abandonado e foi invadido por pessoas em situação de rua que o usavam como ponto de encontro para o uso de drogas. O local estava com o portão da frente aberto e apresentava sinais de depredação. O muro de trás estava caído e o imóvel não tinha energia elétrica nem abastecimento de água.





Os policiais, no entanto, não encontraram testemunhas ou imagens de câmeras de segurança que pudessem contribuir com mais informações para ajudar a identificar o autor e circunstãncias do crime.





A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e constatou que o homem tinha perfurações na cabeça, pescoço e mãos. A suspeita é que os ferimentos tenham sido causados por arma branca, possivelmente uma faca, que foi encontrada no local.





A perita responsável também encontrou um pedaço de madeira com parte de uma digital e recolheu para análises.

O caso foi encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios do Barreiro.