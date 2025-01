As regiões Noroeste e Pampulha de Belo Horizonte estão sob alerta para risco geológico forte até domingo (19/1), segundo a Defesa Civil de BH. Já as regionais Venda Nova, Centro-Sul, Oeste e Barreiro estão sob alerta moderado.

O volume de chuva registrado na noite dessa quinta (16) em Belo Horizonte e a previsão de novas chuvas agravam a situação. Segundo o órgão municipal, as regionais Noroeste e Pampulha registraram, respectivamente, 282 milímetros (mm) e 201,8 mm, o que representa 85,2% e 61% do esperado para o mês, que é 330,9 mm.

Com exceção de Venda Nova, que acumulou 218,4 mm, 6% da média esperada para o mês, as demais regionais que encontram-se em alerta para risco geológico na capital já registraram mais de 70% do esperado para janeiro. As Regiões Centro-Sul, Oeste e Barreiro registraram 232,2 mm (70,2%); 233,2 (70,5%) e 233,6 (70,6%), respectivamente.

A Defesa Civil municipal recomenda que os moradores dessa regional se atentem ao grau de saturação do solo e sinais construtivos dos imóveis, além de redobrar os cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Se algum dos sinais for observado, a orientação é sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, deve-se ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Acumulado de chuvas até às 5h40 desta sexta (17/1)

Barreiro: 233,6 (70,6%)



Centro-Sul: 232,2 (70,2%)



Leste: 191,6 (57,9%)



Nordeste: 1162,8 (49,2%)



Noroeste: 282,0 (85,2%)



Norte: 167,8 (50,7%)



Oeste: 233,2 (70,5%)

Pampulha: 201,8 (61,0%)



Venda Nova: 218,4 (66,0%)

Sinais que deslizamentos pode acontecer

Trinca nas paredes.



Água empoçando no quintal.



Portas e janelas emperrando.



Rachaduras no solo.



Água minando da base do barranco.



Inclinação de poste ou árvores.



Muros e paredes estufados.



Estalos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Recomendações da Defesa Civil de BH