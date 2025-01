Um homem, de 50 anos, foi preso suspeito de estuprar a enteada adolescente, no município de Elói Mendes, no Sul de Minas, nessa quinta-feira (16/1).





A prisão por estupro de vulnerável é preventiva e foi efetuada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Militar (PMMG).





De acordo com a Polícia Civil, a denúncia foi feita pela mãe da garota, que manteve um relacionamento com o investigado por cerca de nove anos. Segundo relatos, os abusos teriam começado dentro de casa, em meados de 2023, quando a adolescente tinha 13 anos de idade.





A investigação da PCMG contou com trâmites legais e levantamentos para a confirmação dos abusos, inclusive exames periciais. Com as provas, foi pedido à Justiça a prisão do suspeito, e o pedido foi aceito.





Após o cumprimento do mandado, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.