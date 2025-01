Um homem, de 39 anos, foi encontrado morto com sinais de espancamento no cruzamento entre as ruas Águas de Minas e Minas Gerais, no bairro Serra Dourada, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã de quinta-feira (16/1).

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a corporação foi acionada, às 8h20, para prestar suporte a um atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O chamado inicial foi feito por moradores da região que ouviram um indivíduo gritando por socorro. Eles relataram aos policiais que não poderiam ser identificados na ocorrência, uma vez que não podem chamar a polícia e têm medo de represália na região.

O irmão da vítima compareceu ao local e relatou que o homem era usuário de cocaína. Ele também contou aos policiais que a vítima teria saído de casa na quarta-feira (15) à noite e não retornou.

A filha do homem, que não mora com o pai há mais de quatro anos, também relatou aos policiais que ele era uma pessoa agressiva e que batia na mãe dela. Segundo a jovem, o homem esteve em um relacionamento conturbado recente com outra pessoa, no qual ocorriam muitas brigas, e que, depois do término, ele sofria ameaças por parte da ex-companheira.

O médico da equipe do Samu analisou o corpo e afirmou que o homem tinha um corte contuso no couro cabeludo, além de hematomas nas costas e mãos, o que indica espancamento. O óbito foi constatado no local.

A corporação não encontrou câmeras de segurança que pudessem auxiliar na investigação. A ocorrência foi encaminhada à 9ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Ibirité.