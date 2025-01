Dois graves acidentes causaram a retenção em duas das principais vias de tráfego de Minas Gerais: na Fernão Dias, próximo a Betim, e no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Madre Gertrudes, ambos na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Na Rodovia Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo, um caminhão carregado com sucata tombou na altura do Bairro Paulo Camilo, em Betim. No veículo havia duas pessoas, o motorista e um auxiliar de serviços. O primeiro não se feriu, enquanto o segundo precisou ser levado para o Hospital de Betim.





Por causa do acidente, duas das três faixas de trânsito precisaram ser interrompidas para a retirada da sucata e, posteriormente, do caminhão. Isso provocou lentidão de quase cinco quilômetros, já que a circulação de veículos passou a ser feita em apenas uma pista.





Anel Rodoviário





O outro acidente foi entre um carro e uma carreta e causou lentidão no Anel Rodoviário, sentido Rio de Janeiro. Duas pistas precisaram ser interditadas até a remoção dos dois veículos.

O carro ficou atravessado na frente da carreta. As causas do acidente são desconhecidas. Ninguém ficou ferido.

