Vídeo: PM flagra homem tentando levar tartaruga marinha de praia do Rio

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Polícia Militar do Rio de Janeiro conseguiu resgatar uma tartaruga marinha viva que estava com um homem em situação de rua. Ele levava o animal consigo pelo no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O momento foi registrado por uma pessoa que estava no local.

As imagens mostram o homem levando a tartaruga como se fosse uma prancha de surf. O animal chega a bater as patas.

"Parceiro, olha o que o cara arrumou, mano. O cara roubou uma tartaruga. Que isso, cara? Olha o tamanho da tartaruga, irmão", comenta o homem que registrou o vídeo.



Segundo a Polícia Militar, os policiais foram abordados por algumas pessoas que denunciaram o roubo da tartaruga. Os PMs foram checar a situação e flagraram o homem em posse do animal.

"Os policiais localizaram o envolvido e, ao retirarem o animal de suas mãos, ele fugiu. A equipe devolveu a tartaruga ao mar", disse a corporação em nota PM. Não há informações sobre o paradeiro do homem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

No Brasil, não é permitido criar tartarugas marinhas em casa. No entanto, é possível criar algumas espécies de jabutis e cágados em casa, desde que com autorização do IBAMA, como adquirir o animal de um criadouro ou estabelecimento comercial autorizado e obter a nota fiscal do animal. Ou seja, não é permitido retirá-lo da natureza.