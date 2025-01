Vídeo: prefeito bebe água do mar e diz que praias estão limpas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Guarujá (SP), Farid Madi (Podemos), bebeu água do mar da praia de Pitangueiras para incentivar turistas e banhistas a frequentarem o local.

Em vídeo publicado no último domingo (12) em seu perfil no Instagram, Madi, eleito em outubro passado e de volta à prefeitura da cidade após 16 anos, disse que as águas das praias da cidade estão limpas.

A cidade da Baixada Santista, uma das que enfrenta um surto de norovírus com aumento dos casos de gastroenterite, tem dois pontos impróprios para banho, a Enseada, vizinha de Pitangueiras, e o Perequê, segundo boletim mais recente da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), divulgado na última quinta-feira (9).

"Eu mesmo entrei no mar e tomei de nossas águas para certificar esse lindo momento de verão, vem com a gente", disse o prefeito no texto da publicação.

Reportagem da Folha mostrou que parte dos banhistas tem tomado cuidados como evitar entrar no mar e o consumo de alimentos na praia, enquanto outros tomam banho até em áreas consideradas impróprias.

Na legenda da publicação, Madi convidou as pessoas e disse que o município tem estrutura, inclusive de segurança, para receber turistas. Dias atrás, o prefeito havia publicado outro vídeo falando sobre cuidados contra a contaminação.

O surto afastou banhistas e turistas, ao menos na opinião de vendedores, e gerou uma reação da Fhoresp (Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo), que cobrou do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) providências contra "graves problemas ambientais, sanitários e de segurança pública", segundo o comunicado, no litoral paulista.