A capacidade de rápido contágio do norovírus pode causar graves surtos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O surto de virose que atingiu moradores e turistas em Guarujá, litoral paulista, foi provocado por um norovírus, segundo comunicado do governo paulista. Apesar disso, a origem das infecções ainda é investigada.





Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, norovírus é um tipo de vírus com alta capacidade infecciosa, transmitido por via fecal-oral. Ou seja, quando partículas eliminadas por fezes infectadas chegam até as vias orais.





Os sintomas são diarreia, dor de cabeça e muscular, além de febre baixa. Os efeitos podem durar até três dias. O tratamento mais indicado é a hidratação e repouso.





"Para casos mais graves, é preciso realizar a hidratação endovenosa. A hospitalização, em geral, é muito rara", acrescenta a pasta da saúde.





O norovírus na Baixada Santista foi confirmado pelo governo a partir de amostras de fezes analisadas pelo Instituto Adolfo Lutz.





O QUE É NOROVÍRUS?





O novovírus pode chegar até a região oral por mais de uma maneira: pelo contato com alimentos contaminados, pela água ou no contato direto com uma pessoa infectada.





"Estamos investigando, em conjunto com a Cetesb, Sabesp e os municípios da Baixada Santista, a fonte que causou esta infecção", afirmou em nota a coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças, Regiane de Paula.





Os sintomas costumam ser diminuídos com analgésicos e antitérmicos, mas a Secretaria da Saúde afirma que nenhum medicamento deve ser tomado sem indicação médica.





AUMENTO NOS CASOS





Na última semana de dezembro, a Prefeitura de Guarujá registrou uma aumento de 42% de queixas relacionadas a quadros de virose nos pronto-atendimentos. Em dezembro, foram 2.064 atendimentos contra 1.457, em novembro.





Além do município, moradores de Santos e Praia Grande, na Baixada Santista, e de São Sebastião, no litoral norte, também se queixaram dos mesmos sintomas. Os casos lotaram hospitais e farmácias.





Amanda Caroline Resende de Oliveira, 29, morreu no último sábado (4), em Cristais Paulista, no interior paulista, após um quadro forte de virose. Ela havia viajado para o Guarujá dias antes de morrer. A morte ainda é investigada.





POSSÍVEL FONTE DE INFECÇÃO





A origem do surto provocou uma troca de acusações entre a prefeitura de Guarujá e a Sabesp. Segundo o município, a origem seriam vazamentos e ligações clandestinas na rede de esgoto.





A empresa de saneamento rebateu. "Não foi identificado qualquer problema em sua rede que possa ter atingido as praias do Guarujá. Os sistemas de água e esgoto da Baixada Santista estão operando normalmente e são monitorados 24 horas por dia", afirmou em nota no último sábado (4/1).





A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) afirmam que estão acompanhando e orientando os municípios norte sobre medidas a serem adotadas.