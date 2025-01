Rico Melquiades, ganhador d’A Fazenda, é alvo de operação da Polícia Civil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O influenciador Rico Melquiades, ganhador do reality “A Fazenda” , foi surpreendido com a Polícia Civil em sua casa, em Maceió (AL), nesta quarta-feira (15/1). Segundo jornais locais, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do humorista. Ele é um dos alvos da operação Game Over 2, que investiga o envolvimento de influenciadores com jogos de azar on-line.

Foram cumpridos também outros mandados de busca e apreensão em Maceió, Arapiraca e Penedo, todas em Alagoas. Nas redes sociais, a Polícia Civil compartilhou que apreendeu telefones celulares, dinheiro e carros de luxo.







A corporação não divulgou o nome dos investigados, mas uma das fotos mostra a cozinha de Rico Melquíades, que sempre aparece nas redes sociais do influenciador. As informações é de que ele teve o celular e o carro apreendidos. Rico ainda não se manifestou.

Com mais de 10 milhões de seguidores, Rico se tornou influenciador digital em 2018, mostrando interações com familiares e situações cotidianas com muito humor. Ele ganhou mais notoriedade em 2021, quando participou do reality show “A Fazenda”, da TV Record, do qual saiu ganhador.