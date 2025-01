Operação no Rio: PMs são baleados, bandidos fazem barricadas e 6 são presos

Agentes da Polícia Civil, do Ministério Público e da Polícia Militar realizam, na manhã desta quarta-feira (15), uma grande operação contra o tráfico de drogas no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

São 14 mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho, incluindo familiares de traficantes presos, envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro com a venda de drogas. Pelo menos seis pessoas foram detidas e encaminhadas à Cidade da Polícia, no Jacarezinho.



Moradores acordaram assustados com uma intensa troca de tiros na região, mas ainda não há informações de feridos.



Na operação, dois policiais militares foram baleados em confronto com traficantes da comunidade. O quadro de saúde deles é considerado estável. Os agentes foram encaminhados para a emergência do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.



Um dos agentes foi atingido no ombro, já o segundo militar teria sido baleado no braço.



A Estrada do Itararé e a Avenida Itaóca foram cercadas por equipes da PM, da Polícia Civil e do Ministério Público.



A ação é um desdobramento da operação Torniquete, que investiga crimes relacionados ao roubo de cargas e veículos.



Suspensão do funcionamento de unidades de saúde



As clínicas da família Zilda Arns e Rodrigo Y Aguilar Roig acionaram o Protocolo Acesso Mais Seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspenderam o funcionamento nesta quarta-feira (15).

