Argentino usa aparelho para desligar caixa de som em praia e gera polêmica

Na última sexta-feira (10/1), o turista argentino, Roni Baldini, que estava em uma praia brasileira, compartilhou no X (antigo Twitter) um vídeo em que utiliza um dispositivo para silenciar uma caixa de som, que tocava alto uma música da cantora Ana Castela. Assim que o turista pressiona um botão do dispositivo, a música é interrompida.

Ele não divulgou onde as imagens foram gravadas, mas afirmou na rede social ter passado por Salvador e Fortaleza durante a viagem.

Esse material possui a utilidade de interferir nas conexões Bluetooth entre dispositivos, através da emissão de ondas que estão na mesma frequência do sinal que se deseja bloquear, provocando a interrupção da transmissão.

Em uma postagem na plataforma Medium, ele declara ter criado dois aparelhos - uma versão menor e outra maior - com a capacidade de afetar as conexões Bluetooth na área onde a antena do aparelho está direcionada. O alcance máximo do equipamento varia entre 3 a 10 metros.

A postura de Baldini dividiu a opinião dos internautas, que defendem ou criticam o uso do equipamento.

Independente das críticas, o argentino aproveitou para anunciar a venda do aparelho, que estará disponível no próximo mês, destacando que seu uso pode ser ilegal em alguns países.

Apesar de o turista ter propagado e estar vendendo a mercadoria, bloqueadores de sinais já existem e são proibidos no Brasil.

Estagiária sob supervisão do editor-assistente Edu Oliveira