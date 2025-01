Morre argentino que foi baleado após entrar por engano em comunidade no RJ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu nesta segunda-feira (13) o turista argentino Gastón Burlón, que foi baleado após entrar por engano em um morro no Rio de Janeiro.

Burlón, 51 anos, morreu um mês após ser baleado por entrar por engano em uma área com influência do crime organizado no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Câmara de Turismo de Bariloche nas redes sociais.

Burlón estava internado em estado gravíssimo após ser baleado na cabeça. Ainda no Rio de Janeiro, ele passou por sequentes intervenções médicas, mas não resistiu aos ferimentos.