Um turista argentino foi baleado no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (12/12), enquanto tentava chegar ao Cristo Redentor. Testemunhas dizem que, de carro, o homem seguia um sistema de GPS que o teria desviado do caminho e o levado até uma rua da comunidade Morro do Escondidinho, em Santa Teresa, onde foi atingido por um tiro. As informações são do g1.