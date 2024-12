SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sandra Regina Monteiro é um exemplo de superação - ou de mulher paulistana atarefada num final de ano, como preferir.





Após ser feita de refém por 40 minutos na avenida Paulista na última segunda-feira (9), em plena época de Natal, Sandra foi libertada em segurança pela polícia. Porém, ela atrasou seus compromissos da semana, que incluíam uma sessão de acupuntura e organizar a festa da neta.





Em entrevista a Patrícia Poeta no Encontro desta terça-feira (10), Sandra desabafou: "Teve uma hora que eu pensei: eu com tanta coisa para fazer e parada aqui", contou, arrancando risos da plateia e de Lilia Cabral, convidada do programa.





Sandra também contou que viu seu ônibus passando bem no momento em que estava com uma faca no pescoço. "O ônibus que eu ia pegar passando e ela me pressionando, eu: 'ai, não acredito'", contou.





"Eu saí do pilates, ia fazer uma sessão de acupuntura em Taboão da Serra e ela simplesmente me abordou. Me atrapalhou e atrapalhou as pessoas", se queixou. Lilia Cabral elogiou a tranquilidade de Sandra. "É uma lição de vida", disse.





Nas redes sociais, cortes do programa estão fazendo sucesso. Sandra foi chamada de diva e "plena" e já tem 20 mil seguidores no seu perfil recém-criado no Instagram.

No X, Giovanna Ewbank elogiou a atitude pacífica de Sandra diante da situação de perigo. "Para 2025 eu quero ser como a dona Sandra Monteiro e não quero que nada me abale", escreveu.





O SEQUESTRO





Sandra estava em um ponto de ônibus na altura da TV Gazeta por volta do meio-dia quando foi abordada pela criminosa, que a rendeu com uma faca em seu pescoço durante 40 minutos. A mulher gritava frases desconexas.





Depois de tentativas frustradas de negociar com a sequestradora, a polícia usou um taser, arma de choque, para imobilizá-la. Sandra foi salva sem ferimentos. A suspeita foi encaminhada ao 78º DP (Jardins).