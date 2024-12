Pecuarista e morador de Cuiabá, o idoso ganhou um sorteio da Mega-Sena realizado em novembro. Ele morreu na segunda-feira (3/12), enquanto estava em uma clínica odontológica na capital mato-grossense onde fazia tratamento odontológico.









Antônio, que era hipertenso e tinha diabetes, deixou quatro filhos. Segundo informações do portal g1, a Polícia Civil do Mato Grosso levanta informações junto à clínica para finalizar a questão sobre qual foi a causa da morte do idoso. Foram recolhidas imagens das câmeras de segurança para análise.