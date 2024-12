A mãe da criança envolvida na confusã o por um assento em um voo comercial da Gol, que viralizou durante a semana, disse que não pediu para trocar de lugar com a moça que estava na janela. Em entrevista à CNN Brasil, nesta sexta-feira (6/12), ela diz que o pedido e a gravação que repercutiu nas redes sociais foram feitos por outra mulher.

Aline, a mãe, disse que “em nenhum momento” ela ou os familiares incomodaram Jeniffer Castro, passageira que estava sentada no assento da janela, ao lado do restante da família. “Quem pediu para ter a troca de lugares foram outros passageiros”, esclareceu. A mãe pediu para não ter o sobrenome revelado.

Ela relatou que a companhia aérea colocou os familiares juntos, nos assentos 21 B ao 21 F. Jeniffer, por sua vez, estava no 21 A, assento em que o filho mais novo — Arthur, de 4 anos — havia se sentado, ao lado da irmã.

Segundo a mãe, a criança foi retirada assim que a passageira da janela pediu para ficar com o lugar marcado, mas o menino começou a chorar e provocou a comoção de outros passageiros — que passaram a pedir que Jeniffer cedesse o assento. “Eu não pedi para ela sair da janela em nenhum momento. As pessoas que pediram para ela trocar de assento foram os passageiros, que se incomodaram. Na cabeça do Arthur, como fomos os primeiros a entrar, o lugar era dele. Eu falei para ele que não era, que o erro foi meu.”

