Cirurgiã suspeita de encomendar a morte do próprio marido é indiciada

A cirurgiã plástica Daniele Barreto foi indiciada pela Polícia Civil de Sergipe suspeita de ter mandado assassinar o próprio marido, o advogado José Leal de Souza Rodrigues Júnior, de 42 anos, em Aracaju (SE). José Leal foi morto a tiros por dois homens, no dia 18 de outubro, enquanto conversava com seu filho de 20 anos. O menino é fruto de um relacionamento fora do casamento. Daniele está presa desde 12 de novembro do ano passado.

A vítima foi morta após ter deixado a residência da família para comprar um açaí, a pedido da esposa. Segundo a delegada Juliana Alcoforado, um dos motivos pode ter sido ciúmes. "A vítima tinha fortes suspeitas, e externava para terceiros, de que a esposa estaria tendo essa relação com pessoas próximas. Pela desconfiança, ele tentou flagrá-la e houve uma discussão um dia antes do crime, no período da noite", afirmou.

O crime também teria motivação financeira, já que o casal fazia planos para se divorciar.

Segundo informações da Polícia Civil de Sergipe, Daniele Barreto deve responder por duas práticas criminosas: homicídio duplamente qualificado pela morte de José, e tentativa de homicídio qualificado pelos ferimentos causados ao filho do advogado no momento do atentado. Além dela, outras seis pessoas foram indiciadas no caso. A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público de Sergipe, que comandará os próximos passos do processo.

A Polícia também solicitou à Justiça que a prisão temporária dos suspeitos seja convertida para preventiva. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe disse que a medida é necessária para transferir os presos para o sistema prisional do estado.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos