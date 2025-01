Aluno de autoescola invade calçada e quase atropela homem

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Durante uma aula prática de direção, um aluno perdeu o controle do carro, subiu na calçada de um bar e quase acertou um dos clientes do local, em Crato (CE). O momento, flagrado por câmeras de segurança, aconteceu na última segunda-feira (6/1). As imagens viralizaram nas redes sociais.





No vídeo, é possível ver um homem sentado em uma das mesas do bar, na calçada, quando o carro da autoescola surge em cena, entrando em baixa velocidade. Em poucos segundos, o condutor perde o controle no fim da curva e sobe na calçada.

O carro chega a bater na mesa do cliente, levando três cadeiras. O veículo só parou depois de bater em um muro. As imagens mostram que, por poucos centímetros, o homem não foi atingido. No vídeo, é possível ver que o instrutor da autoescola tentou impedir o acidente, agarrando o volante do aluno. Mas não conseguiu.



No entanto, não se sabe se o professor acionou os freios. Vale lembrar que os carros de autoescola possuem pedais de freio e embreagem também no lado do instrutor.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Auto Escola Cariri, responsável pelo veículo, lamentou o ocorrido e informou que os instrutores passam por um rigoroso processo de formação. Veja a nota na íntegra:

A Auto Escola Cariri lamenta profundamente o ocorrido com um de nossos veículos. Felizmente, não houve feridos entre os ocupantes nem entre os pedestres. Reiteramos nosso compromisso com a segurança de todos.





Nossos instrutores passam por um rigoroso processo de formação, que inclui 180 horas de aulas teóricas e 240 horas de prática. Inicialmente, as aulas práticas são realizadas sob supervisão temporária, até que o instrutor esteja plenamente apto a conduzi-las de forma independente.

Como medida adicional, iremos realizar com nossos profissionais um seminário de segurança focado em revisar e aprimorar os procedimentos, visando aumentar ainda mais a segurança durante as aulas práticas.