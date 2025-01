Jovem morre após engolir mais de 100 caroços de seriguela

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um jovem de 28 anos morreu, na última quinta-feira (8/1), depois de engolir mais de 100 caroços de seriguela. De acordo com a família, o caso, registrado em Campo Grande (MS), aconteceu após o homem consumir a fruta em excesso.

Ele começou a passar mal no último dia 2, com muitas dores abdominais e foi levado pela mãe a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi transferido para um hospital por causa da gravidade do quadro. Lá, o jovem passou por uma cirurgia para remoção dos caroços inger ficou internado até quinta-feira, quando recebeu alta.

No mesmo dia, no entanto, ele foi encontrado ajoelhado na cozinha de sua casa. Ele foi encontrado por familiares, que tentaram fazer manobras de reanimação e chamaram os bombeiros.

A vítima, que tinha deficiência intelectual, foi encontrada sem sinais vitais. A Polícia Civil registrou o caso na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde a morte foi classificada como "a esclarecer" e "morte decorrente de fato atípico". O caso segue em investigação.