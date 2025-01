Mulher vai a hospital com dor de estômago e descobre gravidez no parto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma jovem, de 25 anos, sentia muitas dores de estômago. Incomodada, ela resolveu ir ao hospital. Mas, durante o atendimento médico, a analista de marketing Beatriz Lopes Miranda, de São Paulo, não só descobriu que estava grávida, como também foi surpreendida por estar em trabalho de parto. Durante a gestação, ela não teve nenhum sintoma de que esperava um filho.

"O único sintoma que tive foi azia, nada além, e como na minha primeira gestação eu sofri muito com isso, foi quando acendeu o alerta para que eu fizesse os testes, mas deram negativos", contou à revista Crescer. Além disso, Beatriz estava amamentando sua filha mais velha, Ayla, que tem menos de um ano. Por isso, não se preocupou com seu ciclo menstrual, que ainda estava se regulando. "Mas eu continuei tendo os ciclos durante a gestação", garantiu. No entanto, como estava grávida novamente, esses sangramentos não se tratavam de menstruação.

Naquele 19 de setembro, a jovem começou a se sentir mal. "No dia que o bebê nasceu, eu acordei com uma forte dor na barriga, algo totalmente diferente das contrações, era uma dor intensa e constante", lembrou. As dores começaram pela madrugada e, logo pela manhã, Beatriz pediu ao marido para levá-la ao hospital.

Depois de ser examinada, veio o choque: Beatriz estava grávida e o bebê já estava vindo ao mundo. "Foi desesperador, a minha primeira filha tinha menos de 1 ano e eu não me sentia preparada para cuidar de dois bebês, foi uma surpresa muito grande", pensou.

Horas depois da internação, o pequeno Isaque nasceu. “Após o nascimento, ele foi levado para a UTI, pois estava com uma leva dificuldade para respirar. Eu não consegui visitá-lo devido ao choque de informações, precisei ficar sozinha para processar tudo que havia acontecido", contou. O pequeno saiu da UTI no dia seguinte e logo foi para os braços da mãe, que já estava mais calma e apaixonada. "Depois de pegá-lo e ver que ele nasceu perfeito apesar de tudo, fiquei extremamente feliz e, a partir daquele momento, passei a amá-lo", destacou.

Enquanto isso, a família dos papais preparou a casa para receber Isaque, deixando tudo pronto para receber o novo membro da família e deixar Beatriz e o marido mais tranquilos.

Beatriz compartilhou a história nas redes sociais e logo viralizou. "Não imaginava de forma alguma que teria essa repercussão, inclusive entendo os comentários de quem não acredita, acha impossível, porque eu também achava, até acontecer comigo! Porém, também recebi muito apoio e mensagens de carinho de mulheres que passaram por isso também", apontou.