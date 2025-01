Charlotte: cadela 'em miniatura' fica famosa com seus passeios no shopping

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Menos de meio quilo, 200 mil seguidores e 40 milhões de visualizações. Mesmo sendo pequenininha, a cadela Charlotte – que também atende por Chá Chá – não passa despercebida por onde passa. Nas redes sociais, a Pinscher mostra que chama atenção durante seus passeios em um shopping em Goiânia (GO).



“Ela quer andar colado em mim, mas é perigoso eu pisar nela. Capaz de eu até tropicar (sic)”, diz o tutor de Charlotte, o empresário Alan Kardeck, de 28 anos, em um dos vídeos. No post, a cadela mostra ser independente e passeia pelo shopping sem precisar de guia e coleira. Em pouco tempo, logo aparece uma pessoa querendo ver a pequena de perto.

Em outro passeio, Charlotte está no bolso de Alan. Ao G1, ele explicou que os passeios no shopping são frequentes, já que agradam humano e canina. Além disso, a melhor parte é ver o carinho que Chá Chá recebe. “As pessoas sempre ficam muito encantadas quando veem ela”, contou.

Os elogios também dominam as redes sociais. “Ela é muito perfeitinha”, escreveu um perfil em um dos posts. “Coisinha mais linda tenho tanta vontade de ter uma miniatura dessas pra mim”, disse outro.

Além dos passeios no shopping, o rapaz compartilha o dia a dia com a cadela, além dos preparativos para sua festa de cinco meses. Mas, mesmo com tão pouco tamanho, ela já tem uma personalidade forte, típica da raça.

“Ela tem a personalidade forte. É brava quando mexem na comida dela, mas tem medo de tudo, porque tudo aqui em casa é maior que ela. Ela é muito carinhosa comigo. Aprendi a amar ela em pouco tempo. Ela é muito apegada em mim e eu sou muito apegado nela”, detalhou.

Segundo o tutor, Chá Chá nasceu em Bonfinópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. “A moça veio entregá-la aqui em casa e ela chegou em uma caixinha de sapato. Fiquei com medo até de pegar, pois ela era do tamanho de um filhote de rato", afirmou.

Ele disse ter comprado a filhote em um momento de complicações financeiras, mas a fama da pequena já tem ajudado na sua situação. Ao todo, Alan tem sete cães – todos Pinscher – sendo cinco fêmeas e dois machos.