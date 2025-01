Um incêndio que destruiu parcialmente um shopping center nos EUA matou 579 animais de estimação, principalmente aves, devido à inalação de fumaça.

O fogo começou na manhã desta sexta-feira (3) no shopping center Plaza Latina Bazaar, em Dallas, no Texas, atingindo uma loja de animais. O corpo de bombeiros da cidade informou que, embora as chamas não tenham chegado à loja, a fumaça foi fatal para os animais. Entre as vítimas estavam aves, galinhas, hamsters, dois cães e dois gatos.





O incêndio mobilizou cerca de 45 bombeiros. De acordo com Jason Evans, porta-voz da corporação, o fogo foi extinto em pouco mais de duas horas. A estrutura do shopping sofreu danos significativos, incluindo o colapso parcial do teto. Os bombeiros utilizaram mangueiras manuais e três caminhões com escadas para combater as chamas.





Alguns animais foram salvos. Pelo menos uma tartaruga e outros pets foram resgatados pelos bombeiros e tratados no local. Apesar dos esforços das equipes, porém, a maioria dos animais não sobreviveu.





Não houve vítimas humanas. Duas pessoas que estavam no local conseguiram escapar ilesas, segundo o gerente do edifício, Al Bargas. "Se tivéssemos perdido uma vida humana, teria sido devastador", declarou Bargas ao canal de televisão WFAA.





As causas do incêndio estão sob investigação. "Graças a um sistema de sprinklers moderno e à rápida resposta dos bombeiros, o edifício poderá ser recuperado", informaram os bombeiros.





Os lojistas perderam tudo. Isamar Silvestre, filha de uma das proprietárias, relatou que sua família investiu 25 anos em sua loja de doces e piñatas. Apesar das perdas, ela planeja reconstruir o negócio. "Ainda estamos vivos. O que podemos fazer é ajudar uns aos outros", disse Silvestre.





O Plaza Latina é conhecido por oferecer produtos e serviços latinos, além de funcionar como um ponto de encontro cultural para a comunidade. Um pedido de orações pelas famílias afetadas foi publicado na página oficial do shopping no Facebook, que também informou que o local permanecerá fechado por tempo indeterminado.