Um helicóptero caiu neste sábado (4) na cidade de Penha, no litoral norte de Santa Catarina, no momento em que levantava voo, a cerca de quatro metros do chão. O acidente ocorreu por volta das 14h30.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar que atendeu a ocorrência informou que cinco pessoas estavam a bordo e duas ficaram feridas.





O piloto teve pequenas escoriações no punho e a outra vítima, uma pessoa idosa, foi levada de ambulância do Samu a um hospital da região, com suspeita de traumatismo craniano.





Segundo os Bombeiros, tratava-se de uma aeronave particular utilizada para passeios.





Os bombeiros afirmaram que permanecem no local nesta tarde "gerenciando riscos por conta do vazamento de combustível da aeronave".