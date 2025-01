Quem nunca se irritou com as decisões tomadas por personagens dos filmes de terror? Seja a garota inocente que cai numa armadilha ou uma criança que atende a um chamado para brincar de madrugada, o espectador tem sempre que lidar com a ideia de que tem algo errado ali, que os personagens pareçam não ver nada errado naquelas ações.

Cansados disso, um grupo de amigos resolveu retratar como seriam os filmes de terror se os personagens tomassem decisões inteligentes. Inspirados em longas famosos, como “Pânico” e “Sexta-feira 13”, os jovens encenam situações clássicas do tipo abandonar uma casa e chamar a polícia quando há um sinal de perigo, ao invés de investigar barulhos estranhos.

Com milhares de visualizações, os vídeos arrancam gargalhadas dos internautas, que não só se identificam com as escolhas sensatas, mas também imaginam como os filmes seriam diferentes. “Muito bom! Personagens de filme de terror, aprendam com esses divos”, pediu um perfil. “Era um filme assim que eu precisava”, escreveu outro.





Muitos perfis também comentam que o jeitinho brasileiro acabaria com qualquer trama de terror. “Por isso nos filmes gringos, nunca tem um personagem brasileiro, porque a gente acaba com o rolê rapidinho”, pontuou um perfil. “Faltou o: ‘Essa casa é perfeita para recomeçarmos e criarmos nosso filhos (casa essa que uma família inteira foi morta por um espírito maligno e por isso é mal assombrada)’. Vou nada, eu hein? Prefiro financiar em 30 anos o meu apê”, brincou outro.

Os vídeos são publicados pelo perfil Jackson Show no TikTok, um jovem maranhense que se descreve como uma pessoa que tenta “fazer as pessoas rirem”. Ele já tinha publicado outros vídeos imitando obras do cinema, como uma paródia da saga “Crepúsculo”. O perfil tem mais de 650 mil seguidores e 9 milhões de curtidas.