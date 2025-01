Nada de conto de fadas. Nesta segunda-feira (6/1), três porquinhos circulando livremente pelas ruas de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, chamaram a atenção dos moradores. O ocorrido levou uma equipe do Centro de Controle do Zoonoses (CCZ) da capital fluminense a ser acionada para capturar os porquinhos.





A movimentação assustou os animais, e cada um correu para uma direção e, um deles, dispersou os profissionais e se escondeu em um motel das proximidades. Mas no fim, o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) confirmou que ele foi pego. Os outros dois já haviam sido capturados no início da tarde.





Os bichinhos foram devidamente resgatados, colocados em gaiolas, e levados para o hospital veterinário do CCZ, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Em depoimento, o secretário de Proteção e Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho, ressalta: “As pessoas precisam ter consciência. Além do crime de abandono de animais, ainda podem causar acidentes. Esses bichos poderiam acabar atropelados ou atacar alguém. Graças a Deus a equipe da prefeitura chegou a tempo de evitar o pior."

