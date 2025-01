O secretário-adjunto de segurança de Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, Adilson Custódio Moreira, morreu após ter sido baleado e sido feito de refém por um guarda civil municipal (CGM) dentro da prefeitura da cidade. O caso ocorreu nessa segunda-feira (6/1).

Natural de Minas Gerais, ele completaria 54 anos na semana que vem, em 12 de janeiro. Aos 6 anos mudou-se para Cabreúva, no interior de São Paulo. Ali, trabalhou em lavouras e indústrias.

Adilson chegou a Osasco em 1988 e montou uma empresa de motoboys. Após quatro anos, prestou concurso na Prefeitura para o cargo de Guarda Municipal.

Na Guarda Civil, foi motorista de viaturas, patrulhou em motos, ajudou a implantar o Canil da instituição e coordenou o setor de transportes e reestruturação predial da Guarda. Já como secretário-adjunto, ajudou a elaborar o projeto de reestruturação de Planos de Cargos e Carreira da CGM.

Ele se tornou Secretário de Segurança e Controle Urbano de Osasco em junho de 2018, mas saiu do cargo em 2019. Desde então, passou a ser adjunto.

O crime

Adilson participava de uma reunião na Sala Oval, principal espaço da prefeitura, com os guardas civis municipais para debater a estrutura da corporação no novo governo.

No entanto, em determinado momento o secretário e um CGM começaram uma discussão, e o guarda sacou a arma e efetuou os disparos.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

As demais pessoas presentes na reunião fugiram da sala, porém o agressor manteve Adilson refém. Ele ficou no local por cerca de duas horas e se entregou às 19h30.

Ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo lamentou o incidente. "A SSP lamenta a morte do Secretário-adjunto de Segurança do município de Osasco, que foi mantido refém por um guarda civil, na sede da Prefeitura, na tarde desta segunda-feira (6)", disse, em nota.

"O autor do crime se entregou após negociações do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), da Polícia Militar. Ele será encaminhado ao 5º Distrito Policial da cidade, onde será ouvido e indiciado. Exames periciais foram solicitados e mais informações serão fornecidas após o registro do boletim de ocorrência", completou.