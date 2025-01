Laudo da policia indica que arroz consumido no almoço do dia 1º foi envenenado

Três pessoas morreram e duas foram envenenadas após comerem o almoço do dia 1º, na última quarta-feira, em Parnaíba, no litoral piauiense. Segundo um laudo obtido pelo Fantástico, o arroz da refeição, que havia sido feita no dia anterior, foi envenenada com terbufós, comum em venenos de rato, pesticidas e agrotóxicos.

Os policiais investigam quem é responsável pelo envenenamento de Maria Francisca e de sua filha de quatro anos, que estão internadas em um hospital de Teresina, capital do estado, e pela morte de Manuel dos Santos, de 18 anos; Maria Lauane Fontenele, 3 anos; e Igno Davi, de 1 ano e 8 meses.

Outros familiares apresentaram sintomas leves e foram liberadas. A avó das crianças, que não chegou a comer, disse que "não é fácil perder uma família quase toda".

A família já passou por um drama parecido. Em 2023, dois outros filhos de Maria Francisca, de 8 e 7 anos, morreram após comerem cajus envenenados. A investigação apontou que a autora do crime seria uma vizinha irritada com uma série de invasões das crianças ao seu quintal para roubar frutas. As investigações não apontaram nenhuma relação entre os dois casos.