SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma orgia promovida por homens na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, virou caso de polícia. A 12ª Delegacia de Polícia Civil (Leblon) abriu nesta sexta-feira (3) um procedimento para investigar a ocorrência.

O "surubão do Arpoador", como foi apelidado nas redes sociais, teria ocorrido entre a noite de 31 de dezembro e a manhã de 1º de janeiro. Parte dele foi gravada e compartilhada pela internet.





No vídeo, dezenas de homens se beijam, masturbam e fazem filas para praticar sexo oral. Informações iniciais obtidas pela polícia indicam que uma festa de Ano-Novo acontecia naquele local.





Segundo o artigo 233 do Código Penal, praticar ato libidinoso em local público é crime de menor potencial ofensivo. A pena prevista vai de três meses a um ano de reclusão ou multa.





O Arpoador faz parte do roteiro de sexo ao ar livre no Rio de Janeiro, assim como as praias de Abricó e da Pedra do Sal, por exemplo.





Tradicionalmente, as orgias ocorrem à noite, e o público é quase todo masculino. Há, porém, noites específicas para casais heterossexuais adeptos ao swing.





No Arpoador, as exibições ocorrem em meio à vegetação que guarda o local. Em Abricó e Pedra do Sal, entre as grandes formações rochosas presentes nos locais.





São Paulo também possui espaços públicos famosos por abrigar práticas sexuais. São os casos dos parques Ibirapuera e Ecológico do Tietê, do Mirante da Lapa e da Ciclovia do rio Pinheiros.





Também estão nessa lista as praças Aureliano Leite e Marechal Bittencourt, na Água Branca, zona oeste de São Paulo, que inclusive tiveram suas maiores árvores retiradas ou podadas pela prefeitura em 2023, após reportagem da Folha de S.Paulo sobre as surubas lá promovidas.