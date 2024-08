A atriz Ítala Nandi, de 82 anos, falou sobre a cena de orgia que protagonizou no filme ‘O clube das mulheres de negócios’, ao lado de oito homens, todos na faixa dos 20 anos. Ela, que foi a primeira mulher a fazer uma cena de nu frontal no teatro brasileiro, contou, durante debate no Festival de Gramado no último domingo (11/8), como foi a proposta feita pela diretora Anna Muylaert.





“Quando a gente foi fazer a cena da trepada, ela me perguntou: ‘você já fez suruba?’ E eu falei: ‘não, nunca fiz’. Inclusive, eu deixei o Teatro Oficina por causa das coisas que começaram a acontecer nessa área”, relatou, lembrando da cena em que aparecia nua na peça “Na selva das cidades” (1969), em pleno regime militar.

Ao jornal O Globo, a diretora disse estar orgulhosa da cena. “Poucas mulheres de 82 anos topariam fazer essa cena. Ela é um símbolo. É a mais velha do elenco e quem faz a cena mais ousada. A mulher é dessexualizada a partir de uma certa idade, deixa de ser vista como um corpo sexual. E ninguém deixa de ser um ser sexual. Faz parte da minha função como diretora mulher lembrar de algumas coisas. Não estamos satisfeitas com este etarismo sexual que é imposto a gente”, refletiu.









“Ela disse ‘Você que foi uma libertadora das mulheres quando era jovem, nada melhor do que você, neste momento de sua vida, libertar as mulheres da sua faixa etária’”, completou a atriz. Para Ítala, a gravação, que levou três horas foi exaustiva. "Eu nem sei o que aconteceu. Era tanto homem, um de cada lado, outro por cima... Meu Deus! Os rapazes foram todos muito queridos, e depois ainda me carregaram no colo”, disse, aos risos.





Em “O clube das mulheres de negócios”, exibido no Festival de Gramado no sábado (10/8), os papéis de gênero se invertem: enquanto as mulheres dominam o poder e os negócios, os homens cumprem tarefas domésticas, se exibem fisicamente e vivem vidas submissas. O filme chega aos cinemas em novembro.