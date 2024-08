O vocalista da banda Biquini, Bruno Gouveia, revelou que viajou no mesmo avião que caiu em Vinhedo, São Paulo, um dia antes do trágico acidente que vitimou 62 pessoas.

Em um depoimento emocionado nas redes sociais, Bruno contou que fez o trajeto de São José do Rio Preto para Guarulhos na aeronave da Voepass na quinta-feira (8). O acidente ocorreu no dia seguinte, quando o avião caiu, causando a morte de 58 passageiros e 4 tripulantes.













O cantor expressou ainda solidariedade às famílias das vítimas e destacou a segurança do modelo ATR 72, utilizado pela companhia aérea. Ele também mencionou a tensão sentida pelos passageiros e tripulação no voo seguinte.

“Sentimos muito pelo acidente acontecido com tantas famílias embarcadas e aproveitamos também para dar condolências à equipe. Numa companhia aérea pequena como a Voepass, as tripulações todas se conhecem. É um grupo cujo trabalho deve seguir, mesmo com todo choque e tristeza. E era isso que eles estavam fazendo, contendo suas emoções e nos levando para mais um show. Fica aqui a nossa solidariedade e nossos pêsames a todos atingidos por esta queda”, disse.