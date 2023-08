677

Luiza Azevedo Garcia e Breno Alvarenga assinam a montagem e a direção do filme Reprodução/Instagram

A história da população de uma região interiorana de Minas Gerais que, em um lugar historicamente voltado para a mineração, inventou uma linguagem própria para se diferenciar dos chefes das mineradoras, é o enredo de Camaco, montagem mineira que acaba de ser premiada com o Kikito de Ouro no Festival de Cinema de Gramado. Camaco é o nome dado ao dialeto que os moradores da cidade em questão criam como uma forma de camuflar a comunicação, para contrapor o poder das grandes empresas. A regra é simples: a segunda sílaba torna-se a primeira e, pronto, surge uma nova palavra. É um filme de resistência.





Formada em comunicação social pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e próxima da conclusão de pós-graduação em cinema na Escuela Internacional de Cine y TV, em Cuba, Luiza Azevedo Garcia assina a montagem do filme, que tem como diretor e roteirista o também mineiro Breno Alvarenga. A produção recebeu os prêmios de melhor filme pela crítica e melhor montagem.Aos 31 anos, Luiza já trabalhou em outras produções, com montagem, edição ou na direção, incluindo documentários menores e animações, entre outros. Em, o primeiro curta que comandou como diretora e montadora, conta a história de um estabelecimento icônico no Centro de BH. É um passeio pelo cotidiano de Nonô, dono do Rei do Caldo de Mocotó, bar localizado entre a Avenida Amazonas e a Rua Tupis. Nos diversos encontros e casos que ali se dão, o público se torna espectador das vivências do centro da cidade.

