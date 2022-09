Novo filme da diretora Anna Muylaert questiona o machismo das mulheres

As poderosas personagens do filme ''O Clube das Mulheres de Negócios'' são corruptas e praticam assédio sexual, assim como os homens (foto: Facebook/Reprodução)

Luis Miranda entra na cozinha e fala com uma série de cozinheiros e garçons, estes vestidos com minissaias que lembram os figurinos provocativos das atendentes de diners americanos. As polos brancas que eles usam são igualmente coladas, realçando o desenho de seus fortes peitorais.







''Eu sou machista, porque fui criada assim. Ele está na nossa neurologia, é um sistema'' Anna Muylaert, diretora







Ainda sem data de lançamento, o longa vai suceder “Alvorada”, documentário em que a cineasta se debruçou sobre o processo de impeachment de Dilma Rousseff, apontado por muitos dos defensores da ex-presidente como fruto do machismo na sociedade brasileira.

Filme sobre o clube das empoderadas tem humor, drama e suspense

Machismo estrutural em foco



Muylaert vê “O Clube das Mulheres de Negócios” como uma trama “com um fundo de vingança”, como ela conta entre a gravação de uma cena e outra, num clube de iatismo da zona sul de São Paulo.





“Mas não entendo o machismo como algo dos homens. O machismo está na estrutura da nossa sociedade. Eu sou machista, porque fui criada assim. Ele está na nossa neurologia, é um sistema. Agora o estamos enfrentando, com as mulheres à frente porque, claro, são as que mais sofrem com isso”, afirma a cineasta.





No clube onde ela dirige seus atores, as paredes são cobertas por grandes placas metálicas que listam os nomes dos ex-presidentes do local – todos, como era de se esperar, são homens. É curiosa e um tanto irônica a escolha da locação, tão masculina, que agora faz as vezes de sede da organização feminina à qual o nome do filme se refere.

Com seu novo filme, a cineasta Anna Muylaert discute o impacto das relações de poder sobre o comportamento das mulheres







Não é como se “O Clube das Mulheres de Negócios” escrevesse uma utopia na qual a paridade de gênero foi finalmente alcançada. A trama põe mulheres em posição de poder, mas reproduzindo tudo o que há de errado no mundo real, tradicionalmente comandado por homens – espere ver todas elas praticando corrupção, assédio sexual e gaslighting.





“O maior problema está na estrutura de poder. Quem está acima dos outros tende a reproduzir esse comportamento. Sim, acho que se as mulheres comandassem o mundo, ele estaria melhor, porque temos visto muitas lideranças femininas responsáveis por aí, mas o problema está na estrutura que rege nossa sociedade”, diz Muylaert, lembrando os caminhos da pandemia em países administrados por mulheres, como a Nova Zelândia e a Finlândia.





A conversa ocorreu na manhã seguinte ao primeiro debate entre os presidenciáveis da corrida eleitoral, organizado por Folha de S.Paulo, UOL, Band e TV Cultura. Nele, Jair Bolsonaro disparou falas apontadas como misóginas à jornalista Vera Magalhães e à candidata Simone Tebet, do MDB.





Muylaert estava no set de filmagem desde cedo pela manhã, seguindo agenda que a privou de acompanhar a transmissão. Mas não demonstrou surpresa ao tomar conhecimento dos ataques.





Embora “O Clube das Mulheres de Negócios” tenha sido concebido antes da ascensão de Bolsonaro, o presidente “com certeza influenciou” o projeto, diz. “Muito além de um indivíduo, porém, foram as ideias que ele representa.”





No filme, mistura de suspense e comédia, Luis Miranda e Rafael Vitti se infiltram naquele grupo feminino e, aos poucos, começam a descobrir seus podres. Cada membro representa um dos setores que hoje definem os rumos do Brasil – há a defensora do agronegócio, outra ligada à Igreja Evangélica, outra à polícia e por aí vai.





Elas são vividas por Louise Cardoso, Cristina Pereira, Irene Ravache, Grace Gianoukas, Ítala Nandi, Polly Marinho, Shirley Cruz, Verônica Debom, Maria Bopp e Katiuscia Canoro, que navegam numa zona cinzenta na qual humor, drama e suspense colidem.





“O Clube das Mulheres de Negócios” pode lembrar o sucesso mais ou menos recente da Netflix, “Eu não sou um homem fácil”. O filme quase desmotivou Muylaert a seguir com sua ideia, mas ela percebeu que era preciso ir além da mera comédia de costumes, politizando ainda mais a discussão que o par francês havia proposto.





É como se o objetivo fosse armar um cavalo de Troia. O verniz de comédia, descrito por alguns do elenco como quase chanchada, vai ajudar o filme a estrear em mais salas. Com o público já diante das telas, então, o tom político deve escalar para propor debates sérios e urgentes.

''É um filme que me deixa solidário em relação a todas as agressões que as mulheres vivem, que vai propor ao público discutir a mulher num outro contexto'' Rafael Vitti, ator



Rafael Vitti: unhas pintadas e autocrítica





“Existe um deboche nesses personagens, porque o drama do filme é construído a partir da comédia. Não dá para contar uma história tão perversa sem humor”, diz ele. “É um filme que me deixa solidário em relação a todas as agressões que as mulheres vivem, que vai propor ao público discutir a mulher num outro contexto”, afirma o ator.

Em “O Clube das Mulheres de Negócios”, próximo filme de Anna Muylaert, os papéis foram invertidos. Os homens são objetificados e recebem ordens, enquanto as mulheres ocupam os mais altos cargos de poder. É um patriarcado às avessas.Num cropped que deixa a barriga à mostra e as unhas pintadas num azul fortíssimo, Rafael Vitti diz que esses debates foram oportunidade para que ele fizesse autocrítica enquanto homem. Miranda, cujo personagem prefere uma longa saia, também.