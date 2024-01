Voltado para encontro de homens gays e bissexuais, o Dédalos, bar gay de São Paulo, anunciou um evento especial para este sábado (13/1). O local vai inaugurar o “mamódromo”, espaço dedicado para a prática de sexo oral, com uma suruba beneficente. Parte da renda da festa será destinada à ONG paulista Bichos do Gueto.

O “mamódromo” possui poltronas feitas exclusivamente para a relação oral, permitindo que a pessoa não fique curvada ou ajoelhada no chão para a prática. O espaço ainda conta com um paredão com aberturas de 80 centímetros em que os interessados colocarão seus pênis, mantendo seus rostos escondidos.

“Foi algo bem trabalhoso e pensado para melhor diversão da galera", contou o proprietário, Fernando Diniz, à Folha de S.Paulo. Além disso, a novidade conta com televisões com conteúdo adulto. A salinha do mamódromo fica no segundo andar do sex club, onde existe o labirinto da perdição, espaço com games e um cinema exclusivo para filmes pornográficos entre homens.

Para promover o espaço, o Dédalos preparou uma suruba beneficente, evento em que o espaço promove de tempos em tempos, sempre com doação de parte da renda para algum projeto social. Desta vez, a ONG Bichos do Gueto será a beneficiada. A organização cuida de mais de 150 animais na Zona Norte de São Paulo e promove a adoção dos bichinhos.

"Se todo motel, sexyclub, casas de Swing, todo mundo desse 10% do faturamento de um único dia ajudava com certeza alguém que está precisando. No início tivemos dificuldades de encontrar ONGs e abrigos que aceitassem nossa ajuda. O que é uma grande bobagem. Pessoal ainda vê a pegação como algo errado e sujo", defendeu Fernando ao Buzzfeed Brasil.

A entrada para a festa custa R$ 50. O proprietário contou que é apaixonado com animais, o que serviu de incentivo para a causa. “A Bichos do Gueto foi um dos primeiros que, além de aceitar nossa ajuda, fez um vídeo de agradecimento nas redes sociais, o que acaba incentivando outros a ajudar também. Sem falar que sou apaixonado por bichos. Tenho quatro gatos adotados e um cachorrinho. Mas já ajudamos crianças com câncer, pessoas com HIV, moradores de ruas, e o que mais tem neste país é gente precisando de ajuda", relatou.

A suruba beneficente possui algumas regras, como a obrigatoriedade de apresentar documento com foto e a proibição de drogas e garotos de programas. Também não é permitido cochilar no local e o período máximo de permanência é um dia.

Além da unidade paulista, o Dédalos tem uma filial em BH. O bar funciona na Rua São Paulo, 1735, Lourdes. Mas, por aqui, ainda não foi criado o mamódromo.