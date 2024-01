Identidade das vítimas ainda não foi informada; acidente aconteceu na BR-116 próximo as cidades de Campanário e Pescador, na Região do Vale do Rio Doce.

Ao menos seis pessoas morreram e outras 26 ficaram feridas, na tarde desta sexta-feira (12/1), em um acidente envolvendo um ônibus de viagem e um carro de passeio. A tragédia aconteceu na BR-116, próximo às cidades de Campanário e Pescador, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O local do acidente fica a cerca de 70 quilômetros de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a corporação foi acionada por volta das 16h30. Até o momento, não há informações sobre a identidade das vítimas. O ônibus de viagem tinha saído de Novo Cruzeiro, sentido Piracicaba, e bateu de frente com uma Chevrolet Veraneio. Com o impacto, o ônibus caiu no Rio Itambacuri.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver que veículo menor acabou ficando totalmente destruído. A ocorrência ainda está em andamento.

Matéria em atualização