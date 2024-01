Anitta traz seu projeto folião à Esplanada do Mineirão no próximo dia 27

Gustavo Silva desejava ir aos Ensaios da Anitta em Belo Horizonte, no dia 27 deste mês, quando se deparou com a oportunidade perfeita: um homem anunciou no Instagram que estaria vendendo ingressos mais baratos. Porém, até hoje Gustavo não recebeu os bilhetes nem o valor que pagou por eles e decidiu expor o caso na rede social. Logo os storys começaram a repercutir, chegando até o X, antigo Twitter, onde se propagaram ainda mais.

“Muitas pessoas começaram a entrar em contato comigo, acho que passa da casa dos 50; também sofreram golpes dele”, conta Gustavo. Quando a vítima entrou em contato com o suposto golpista, manifestando interesse pelos ingressos, o homem explicou que fazia parte da divulgação do evento.

Falando sobre novembro do ano passado, quando se deparou com a oportunidade, Gustavo diz que, “na época, o atual lote (de ingressos) custava em torno de R$ 340, e eu estava interessado em comprar. Ele estava passando o ingresso por R$ 280, um pouco mais barato que o lote atual”, lembra. Logo, a vítima transferiu o valor do ingresso para a conta do golpista, que disse que só poderia entregar o ingresso depois que a produção do evento fechasse as vendas e, consequentemente, realizasse um balanço de quantos ingressos ele vendeu, quando ele receberia as entradas que já estava vendendo.

Os dias foram passando sem que Gustavo recebesse seu ingresso, mas ele seguiu cobrando o homem, que respondeu dizendo que estava passando por dificuldades financeiras e que não tinha dinheiro nem mesmo para comer, pedindo R$ 75 emprestado para Gustavo. A vítima diz que pensou: “Estou com medo de falar simplesmente que não vou dar o dinheiro e esse cara sumir com meu ingresso”. Então emprestou R$ 50, aumentando o valor do prejuízo.

Por mais dias, Gustavo seguiu cobrando pelo ingresso, que ainda não recebeu, assim como o dinheiro que deu ao homem, tanto pelas entradas, quanto pelo valor emprestado. “Nada de ele mandar meu dinheiro nem o ingresso, e a gente ficou assim por dias. Para ele me responder, tinha de mandar, pelo menos, umas 15 mensagens e ligar pelo menos umas 20 vezes”, conta a vítima.

O cenário mudou quando Gustavo decidiu expor a situação no Instagram: "Quando eu estava no meio dos stories, ele começou a me ligar, me mandar mensagem”. O suposto golpista não foi o único a fazer contato, a vítima diz que recebeu relatos de diferentes golpes vindos da mesma pessoa. Assim, o homem também descobriu o suposto golpe de uma lista falsa aplicado na festa LGBTQIAP+ Love Hauss, que aconteceu em abril.

Na ocasião, quem teria aplicado o golpe fez algo parecido. Disse que, pagando antecipadamente, as pessoas teriam acesso à festa sem enfrentar filas, e, no dia da festa, as vítimas descobriram que se tratava de um suposto golpe.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata