Evento terá os blocos "Baianas Ozadas", "Funk You", "Quando Come se Lambuza" e "Quem é Essa Aí Papai?"

A previsão de chuva para o fim de semana causou a mudança de um dos eventos pré-carnavalescos que ocorrerá neste sábado (13). O Pré-Carnaval de BH, que antes seria na Praça José Mendes Júnior, ao lado da Praça da Liberdade, foi transferido para o Expominas, no Bairro Gameleira, região Oeste de Belo Horizonte.

O evento contará com grandes nomes da folia belo-horizontina, como os blocos “Baianas Ozadas”, “Funk You”, “Quando Come se Lambuza” e “Quem é Essa Aí Papai?”. Também estará presente o DJ Pablo Catão. A folia ocorre das 13h às 22h.

No site do evento, foi disponibilizada uma carga de ingressos gratuitos. Porém, vale ressaltar que são válidos até as 14h e limitados à lotação do espaço. A organização do evento ressaltou que o novo local é totalmente coberto e climatizado, além de possuir estacionamento e uma estrutura maior que a do anterior.

Além do Pré-Carnaval de BH, acontecerá neste fim de semana o Ensaio Geral dos Blocos. Confira mais informações sobre a programação da folia.

Previsão do tempo

A Defesa Civil de BH emitiu um alerta na manhã desta sexta-feira sobre a possibilidade de pancadas de chuva de 20 a 40 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de amanhã. Caso seja necessário, acione o órgão por meio do telefone 199.