Foram divulgadas as primeiras atrações da edição de 2024 do pré-carnaval da Banda Mole: os blocos Baianas Ozadas, Funk You e o grupo de samba Zé da Guiomar. A festa, que está no 49º ano, será em 3 de fevereiro, a partir das 13h, na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte. A entrada é gratuita.

Segundo a organização do evento, dois trios elétricos ficarão na avenida. Um palco será montado na entrada do Parque Municipal, e uma equipe especializada fará a segurança dos foliões. São esperadas 100 mil pessoas na festa, um aumento de 30% em relação ao ano passado.

“Como todos os anos, vamos ter o importante apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de BH em pontos estratégicos na avenida, além de brigadistas, posto médico e UTIs móveis de prontidão para casos de emergência”, contou a produtora de eventos Polly Paixão.

O local também terá banheiros químicos. Haverá, ainda, uma área de alimentação com diversos food trucks, além de mesas e cadeiras.

Totove Ladeira, produtor e filho do Jacaré, presidente e um dos fundadores da Banda Mole, afirmou que a edição deste ano terá como foco as questões ambientais. "Não teremos apenas uma festa, mas também uma oportunidade de conscientização sobre temas importantes, com destaque à sustentabilidade e à preservação da natureza, oferecendo uma experiência festiva que também promove valores essenciais para o nosso futuro”, destaca.

A Banda Mole é um evento gratuito e para todos os públicos. O acesso ao local poderá ser pelas entradas montadas na Rua dos Guajajaras com Afonso Pena, na Avenida Álvares Cabral, na altura da Praça Afonso Arinos, ou na Rua da Bahia com Afonso Pena. Os organizadores pedem que os foliões evitem levar objetos que causem danos a terceiros.