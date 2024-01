Laura Scardua*

Um dos blocos mais tradicionais de Belo Horizonte, a "Banda Mole", já tem data garantida para o desfile de 2024. O grupo divulgou que vai ocupar o trecho da Avenida Afonso Pena, entre as ruas da Bahia e Guajajaras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no sábado que antecede o carnaval, dia 3 de fevereiro. A participação é gratuita.

A intenção da organização é atrair um público estimado em 100 mil pessoas (30% maior do que foi contabilizado no ano passado, quando 70 mil foliões festejaram junto da atração).

Segundo a produtora Polly Paixão, o tema desta edição foi pensado para conscientizar a população sobre a preservação da natureza, sustentabilidade e responsabilidade ambiental. “A Banda Mole tradicionalmente sempre traz um tema polêmico a cada ano”, comenta a integrante ao relembrar a repercussão da pauta ambiental em 2023.

Com a Charanga do Bororó, dois trios elétricos e um palco, o bloco também comemora a ampliação da estrutura, conquistada graças à aprovação na Lei de Incentivo à Cultura. Com o investimento, a produtora acredita que o desfile da "Banda Mole" neste ano será melhor do que em 2023, quando "nenhuma moeda de patrocínio pingou nos cofres da agremiação". Mais banheiros, um artista nacional como atração (ainda a ser revelado), e segurança reforçada são algumas das promessas divulgadas pelo bloco.